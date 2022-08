¿Cinthia Aparicio ya tuvo noche de pasión con Alexis Ayala? Esto respondió al ser cuestionada sobre las sorpresas que habría en la celebración de su aniversario como pareja.

Alexis Ayala de 57 años de edad se encuentra viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que no solo se encuentra muy activo con diferentes proyectos en la televisión, sino que además disfruta de su relación con Cinthia Aparicio de 29 años de edad.

A un año de su relación con Alexis Ayala, Cinthia Aparicio se mostró mas enamorada que nunca y compartió parte de los detalles de su celebración.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala (@alexisayala /Instagram)

Cinthia Aparicio confiesa detalles de la celebración de su primer aniversario con Alexis Ayala

Alexis Ayala se ha mostrado muy enamorado de Cinthia Aparicio, en diversas ocasiones ha demostrado el gran amor que le tiene apoyándola en cada paso que da.

En entrevista con el periodista Edén Dorantes, Cinthia Aparicio compartió que se encontraba celebrando un año de relación con Alexis Ayala.

Cinthia Aparicio reveló que aunque suelen estar ocupados con diferentes proyectos, aprovechan cada momento para poder estar juntos.

“Hoy cumplimos un año, justo le vine a traer unas tortas, para que comiera y pasar un ratito” Cinthia Aparicio

Durante su conversación Cinthia Aparicio reconoció que durante este año han tenido altas y bajas, pero se han podido consolidar como una gran pareja.

“Fue una sorpresa para mí encontrarme con él, obviamente hemos tenido nuestras altas y bajas como toda pareja, pero contenta estamos estableciéndonos muy bien como pareja, conociéndonos, comunicándonos y el amor está creciendo, estoy muy contenta” Cinthia Aparicio

Al ser cuestionada sobre cómo iban a celebrar su primer aniversario, Cinthia Aparicio destacó que Alexis Ayala se encargó de la sorpresa.

“Él me la tiene a mí, me va a llevar a cenar no sé a dónde entonces yo ahorita ya me voy a ir a arreglar para irnos a cenar” Cinthia Aparicio

Cinthia Aparicio puntualizó que ella suele ser muy detallista además de que le cocina mucho a Alexis Ayala.

“Yo si soy muy detallista, siempre estoy buscando como el detalle, me encanta cocinar, entonces le cocino mucho. Busco los detallitos, o nos vamos al cine o nos vamos de viaje” Cinthia Aparicio

Sobre si habría una noche de pasión durante la celebración de su primer aniversario, Cinthia Aparicio prefirió guardar silencio.

“Eso no se dice” Cinthia Aparicio

Cinthia Aparicio le prepara una gran sorpresa a Alexis Ayala por su aniversario

Cinthia Aparicio recordó que Alexis Ayala fuer el primero que se le acercó y después la invitó a cenar. Desde ese momento la pareja no se ha separado.

“Él se me acercó y estuvimos platicando y me dice ‘yo soy tu parámetro’. Así me dijo entonces pues ya empecé, le acepté salir a cenar pasó por mi después de un llamado, fuimos a cenas nos empezamos a conocer y de ahí no nos separamos” Cinthia Aparicio

En su entrevista Cinthia Aparicio reconoció que con Alexis Ayala forman un gran equipo, además de que él es una persona muy detallista y respetuoso.

“Si es muy detallista, es respetuoso conmigo, me quiere, me cuida, platicamos mucho, me enseña, yo le enseño. Entonces estamos haciendo un gran equipo” Cinthia Aparicio

Cinthia Aparicio destacó que la clave de su relación con Alexis Ayala ha sido la comunicación, pues ambos se respetan mucho.

“Creo que lo que nos ha funcionado a nosotros hasta ahorita en este año es la comunicación, el respetarnos y la comunicación, el decirnos las cosas. El tratar de avanzar día a día” Cinthia Aparicio

Luego de la carga de trabajo que ha tenido Alexis Ayala, Cinthia Aparicio puntualizó que ella lo admira mucho y le gusta cada proyecto que está haciendo pues el actor lo disfruta mucho.

“A mi me encanta verlo trabajar, disfrutar, vienen muchas cosas para él y pues que siga creciendo” Cinthia Aparicio

Alexis Ayala es parte del elenco de la telenovela ‘Vencer la ausencia’, por lo que Cinthia Aparicio decidió sorprenderlo con una gran sorpresa y así lo presumió en sus redes sociales.