Victoria Ruffo nunca invitaría a Eugenio Derbez a una fiesta suya, pero jura que no siente rencor por no convocarla al baby shower que le hicieron a José Eduardo Derbez.

El sábado 6 de abril, Victoria Ruffo -de 61 años de edad- le realizó un baby shower a Paola Dalay y José Eduardo Derbez, de 31 años de edad.

Como era de esperarse, la actriz invitó a sus amigos y familiares, menos a la familia de Eugenio Derbez , de 62 años de edad.

Victoria Ruffo no invitó a Eugenio Derbez al baby shower de su nieta por esta razón

José Eduardo Derbez y Paola Dalay disfrutaron de la fiesta que les ofreció Victoria Ruffo y ella está encantada con la idea de ser abuela.

Victoria Ruffo atendió a la prensa en el baby shower y expresó que no tiene problemas con que no fuera invitada a la fiesta que le realizó la familia de Eugenio Derbez a su nieta.

“No para nada (no está molesta con Eugenio Derbez) hay que saber separar y diferenciar las cosas” Victoria Ruffo

Familia de José Eduardo Derbez y Ana Dalay en su baby shower. (Agencia México)

La actriz aseguró que si la hubieran invitado al baby shower al que acudió la familia Derbez, ella sí hubiera asistido.

Pero entiende que hay que “separar las cosas” y que José Eduardo Derbez tiene dos familias distintas.

“Evidentemente tiene 2 familias, José Eduardo tiene un papá, tiene otros hijos. José Eduardo se lleva muy bien con todos ellos” Victoria Ruffo

Victoria Ruffo dejó claro que ella no invitó a los Derbez al baby shower de su nieta porque no son sus amigos y a ella no la invitaron.

“No son mis amigos, ellos tampoco me invitaron al suyo”, dijo bromeando Victoria Ruffo sobre invitar a la otra familia de José Eduardo Derbez.

Victoria Ruffo (@victoriaruffo / Instagram )

¿Habrá 2 bautizos? Victoria Ruffo revela si piensa convivir con Eugenio Derbez en el futuro

Victoria Ruffo entiende que su hijo tiene 2 familias y que cada uno quiere celebrar la llegada de su nieta Tessa de distinta manera.

La actriz fue cuestionada si en el futuro harán dos bautizos para Tessa y así evitar rencillas.

Victoria Ruffo se río y dijo que no: “No, tampoco” y dio a entender que en algún momento será inminente su reencuentro con Eugenio Derbez.

Aunque Victoria Ruffo no fue invitada a la celebración que los Derbez le organizaron a José Eduardo Derbez, ella entiende la situación y no se sintió ofendida.