Luego de que Lupita Castro revelara que fue víctima de abuso sexual de Vicente Fernández, descartó interponer una demanda en su contra.

Desde que circuló un video en redes sociales en el que Vicente Fernández fue acusado de abuso, la lista de mujeres que afirman haber sido víctimas ha ido aumentado, y es que, hace unos días Lupita Castro reveló que sufrió acoso por parte del cantante, sin embargo, descarta demandarlo.

La intérprete, Lupita Castro indicó que fue abusada sexualmente por parte de Vicente Fernández hace aproximadamente 40 años, y tras darse a conocer su caso, el hijo del ‘Charro de Huentitán’, le pidió que denunciara a las autoridades.

Por lo anterior, Lupita Castro respondió a Vicente Fernández Jr ., que no lo demandará, por todos los aspectos que eso conllevaría, así lo manifestó en una entrevista para ‘Venga la Alegría’.

“Imagínense hacer un proceso, cuántos años tomaría, cuánto dinero, cuánto desgaste, no nada más para nosotros, para nuestras familias. Esa es mi decisión y es muy mía”. Lupita Castro

A pesar de que han pasado cuatro décadas, la artista expresó que en ese tiempo ha pensado la situación, pero asegura que “está haciendo lo que tiene que hacer”.

Lupita Castro consideró 'quedarse' con Vicente Fernández

No cabe duda que Vicente Fernández se encuentra en medio del escándalo, por todas las acusaciones en su contra, no obstante, Lupita Castro, además de reiterar que fue acosada sexualmente por el cantante, detalló que en alguna ocasión lo encontró con otra mujer.

En ese sentido, Lupita Castro reconoció que al seguir trabajando juntos, el famoso cantante le había mencionado que solo estaba con ella y su esposa, por lo que consideró en “quedarse con él” , pero tal parece que no fue así.

“Lo encontré con otra mujer en la cama, cuando me había jurado que nada más su esposa y yo. Me quería convencer y sí hubo momentos en que pensé: ‘A lo mejor sí me quedo con él’”. Lupita Castro

Por otro lado, Lupita Castro relató que nunca habló del tema de abuso con Vicente Fernández, ya que ella solo se fue alejando de él, debido a que tenía miedo .

De acuerdo con la artista, el famoso cantante estuvo cerca de contarle a sus padres la situación con ella, pero al estar bajo los efectos del alcohol, la conversación no concluyó.

“Empezó a decirle a mi papá y a mi mamá que me amaba y que estaba enamorado de mí. Como ya estaba muy tomado empezó a decir cosas ofensivas”. Lupita Castro

Finalmente, Lupita Castro mandó un mensaje a Vicente Fernández, de quien aseguró que no quiere dar la cara.