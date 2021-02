“Vicente Fernández me acosó por mucho tiempo”: acusa la cantante Lupita Castro

La cantante Lupita Castro asegura poder demostrar que durante mucho tiempo fue acosada sexualmente por Vicente Fernández.

La lista de mujeres que aseguran haber sido acosadas sexualmente por el cantante Vicente Fernández sigue creciendo, ahora es Lupita Castro quien dice haber vivido en carne propia una agresión misma que hizo pública ocho meses atrás pero que no generó impacto, de hecho nada.

A través de la cuenta de Instagram de sus representantes “Armand Promotions Company”, la cantante Lupita Castro asegura haber sido acosada por Vicente Fernández durante mucho tiempo por lo que desde hace 8 meses ha estado escribiendo un libro para contar su verdad.

"Vicente Fernández a mi me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro. Soy cantante, no me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora. Hace ocho meses empecé a escribir mi libro" Lupita Castro. Cantante

Tras asegurar que no pretende aprovecharse de la actual atención que recae en el padre de Alejandro Fernández, a quien al menos cinco mujeres lo acusan de acoso sexual, Lupita cuenta que en el pasado quiso hablar del tema e incluso contactó con un medio de Estados Unidos de habla hispana a quien daría detalles; sin embargo, éste se puso en contacto con el artista y de pronto perdió todo interés, razón por la que hoy recurre a redes sociales.

"Quiero decir mi verdad, lo importante no es por qué callé tanto tiempo. Lo más importante es, ¿por qué lo hizo? Tengo datos y fechas. He sufrido muchos años callándolo, pero ya no" Lupita Castro. Cantante

Hasta el momento el llamado ‘Charro de Huentitán’ ha guardado silencio.

Vicente Fernández se defiende de acusación de acoso sexual

En pasados días, Vicente Fernández recurrió a su exnuera Mara Patricia Castañeda para hablar de la ola de acusaciones por acoso sexual en su contra, mismas que lo hicieron llorar ya que asegura los medios sociales lo han estado atacando.

El veterano cantante se disculpó con la joven que recientemente dio de qué hablar al publicar una imagen junto al famoso donde claramente éste le aprisiona un seno, aunque en su momento la mujer dice no haber sentido el atrevido tocamiento lamentó la falta de respeto.

"Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘ en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así’ (apreté), si algo tengo es respetar al público”, dijo don Vicente así como se disculpó y hasta le pidió disculpas a su exnuera quien lo defendió asegurando que es una persona incapaz.

Pero Mara Patricia Castañeda no es la única que pone las manos al fuego por el cantante, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, le brindó su apoyo a través de una publicación en Instagram donde aseguró que él es una buena persona porque abre las puertas de su rancho a gente y hasta les canta.