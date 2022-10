Mientras que Alma Cero, de 47 años de edad, deja ver que su examiga Verónica del Castillo, de 52 años de edad, es una roba novios, ésta última se dice feliz y muy enamorada.

A través del programa de espectáculos Chisme No Like, Verónica del Castillo confirma su romance con René de la Parra, quien hace unos meses aseguraba querer casarse con Alma Cero.

La periodista levanta la voz para aclarar ciertas cosas, comenzando por desmentir que ella y Alma Cero tenían una amistad pues no considera amiga a quien vio una vez en su vida.

Verónica del Castillo, periodista. (Agencia México)

Verónica del Castillo no le bajó el novio a Alma Cero

De la mano de Verónica del Castillo, René de la Parra niega haber engañado a Alma Cero pues inició su romance con Verónica del Castillo dos meses después de haber terminado la relación por decisión de la actriz.

Verónica del Castillo, René de la Parra y Alma Cero (@vdelcastillotv / video)

En cuanto a la periodista, ésta dice no tener necesidad de hacer este tipo de cosas sobre todo porque su carrera no está construida a base de escándalos.

“Yo atraigo a las personas, yo no me meto el problemas, revisen mi carrera, no tengo nada de escándalos”, insiste la hermana de Kate del Castillo, de 49 años de edad.

Verónica del Castillo niega mantener a René de la Parra

Desbaratando los rumores que aseguran que Alma Cero mantenía a René de la Parra, mismos que la actriz negó, Verónica del Castillo también asegura que él no es ningún mantenido.

“¿Tú me ves lista o tonta?”, dice visiblemente a la periodista y enseguida manifiesta ser muy inteligente por lo que no volverá a mantener a un hombre ya que en el pasado lo hizo y ya sabe lo que es.

“Ya supe lo que es mantener a medias a alguien, nunca más lo haría, cada vez que salimos él paga todo”, dice y sin más le planta un beso a su novio, quien toma una actitud absolutamente pasiva, lo que no gustó a los titulares de Chisme No Like, quienes piden a MaryFer Centeno analizar la nueva relación.