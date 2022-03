Alma Cero revela como logró superar su relación con Edwin Luna

Durante una entrevista con Nelssie Carrillo, Alma Cero reveló como fue que logró superar su relación, matrimonio y divorcio con Edwin Luna.

Y es que la relación entre Alma Cero y el cantante se acabó meses después de su boda entre rumores de un supuesto engaño por parte de Edwin Luna.

Después de varios años de haberse divorciado, Alma Cero ya habría superado la relación e incluso estaría pensando en volverse a casar.

Alma Cero y René de la Parra (@alma_cero / Instagram)

A finales de agosto del 2021 Alma Cero dio a conocer se encontraba saliendo con el empresario René de la Parra, a quien conoció en Estados Unidos.

Alma Cero recurrió al coaching motivacional para supera a Edwin Luna

En la entrevista en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, la actriz de 46 años de edad Alma Cero reveló su principal apoyo fue la lectura.

Sin embargo, pese a que no tomó ninguna clase de terapia, admitió haber recurrido al ‘coaching motivacional’ para volver a tomar el control de su vida en todos los aspectos.

“Leyendo mucho y escuchando a buenos coaches, pero sobre todo no solamente hay que cuidar el ejercicio que uno hace o lo que come, también hay que cuidar lo que uno lee, lo que uno dice, no meterse en problemas” Alma Cero

Pese a las complicaciones que la actriz habría vivido durante su separación, actualmente dijo no tener problemas con que la prensa le pregunte sobre Edwin Luna.

“Que la prensa hable de lo quienquiera hablar, es su chamba, nosotros estamos super bien, son momentos de la vida” Alma Cero

Alma Cero y Edwin Luna (Agencia México)

Y es que actualmente la actriz se encuentra en una nueva relación, por lo cual bno tendría el menor interés en la vida de su ex esposo.

“Que las personas ya no están presente hagan de su vida… francamente no me quita el sueño” Alma Cero

Además aclaró no le molesta la prensa le siga preguntando por su relación con Edwin Luna e incluso mencionó es mejor que la vean bien y ahora “más enamorada”.

A pesar de que la separación entre ella y el cantante habría sido dura, señaló nunca lloró por el cantante ya que considera las cosas pasas por alguna razón.

Por lo que lejos de estar triste ahora agradece todo lo sucedido ya que eso la llevó hasta donde esta ahora.