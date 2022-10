A Alma Cero le bajaron el novio y acusa a la hermana de esta famosa actriz. La famosa habló sobre su ruptura y destacó que cada persona tiene sus propios códigos.

Luego de que su expareja se mostrara muy feliz con la hermana de una famosa actriz, Alma Cero de 47 años de edad reveló que ella los presentó cuando aún era su novio pues la consideraba su amiga.

Alma Cero sorprendió a sus seguidores al revelar que había terminado su relación con René de la Parra, con quien había participado en el reality ‘Inseparables’, incluso ya habían expresado su deseo de casarse.

Tras terminar su relación con el modelo René de la Parra, Alma Cero se ha encontrado en medio de la polémica y es que versiones señalan que la hermana de una famosa actriz se lo había bajado.

En medio de todas las especulaciones, Alma Cero fue cuestionada sobre los rumores que señalaban que había mantenido a René de la Parra.

Alma Cero reconoció que siempre ha sido una persona muy generosa, pero destacó que no se debe de estar cobrando después esa clase de cosas.

“Yo soy muy millonaria, nadie me saca la lana yo la regalo, no es cierto. Yo me considero una persona generosa, me gusta cuando tengo mi pareja cuidar de ella, pero nunca jamás he mantenido a nadie y tampoco nadie me ha mantenido”

Alma Cero