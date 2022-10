Esto dijo Alma Cero del nuevo novio de Verónica del Castillo, el modelo René de la Parra, quien fue su pareja durante un año, hasta que hace tres meses decidieron poner fin a su relación.

Verónica del Castillo presentó a René de la Parra en sus redes sociales a mediados de septiembre, aunque en ese momento no dio a conocer que estaba iniciando una relación sentimental con el modelo.

La relación parece que va muy en serio, pues René de la Parra ya convive con don Eric del Castillo y doña Kate Trillo, padres de Verónica del Castillo.

Ante ello, muchos se preguntan por qué Alma Cero y René de la Parra terminaron su noviazgo, ¿los motivos ponen en riesgo a Verónica del Castillo, hermana de Kate del Castillo?

A finales de junio, Alma Cero y René de la Parra dieron una entrevista a Shanik Berman, en la que hablaron de cómo inicio su romance y de sus planes a futuro.

En ese entonces, la pareja reveló que ya vivían juntos y él externó sus planes de contraer núpcias este mismo año:

“Yo se lo dije a ella: ‘Este año me caso’; el matrimonio es sagrado, es un regalo de Dios, y una vez que nos unamos en matrimonio, nos lloverán más bendiciones de las que ya estamos recibiendo ahorita”

Durante la misma entrevista, René de la Parra respondió a los rumores que lo señalaban de estar viviendo a expensas de Ana Cero:

“Quiero aclarar, porque salió un chisme de que yo me quiero agarrar de la fama de Alma, que, aunque tengo viviendo en México apenas año y medio, viví muchos años en Estados Unidos y me pude jubilar ahí en dólares, por lo que el trabajo que hago aquí en México es un extra; y sí quiero decir que vivimos muy bien, gracias a Dios, y que mi niña aporta y yo aporto lo mío, equitativamente”

Un mes después la pareja dio por concluída su relación. A principios de agosto, Alma Cero habló con TV Notas sobre los motivos de su separación, diciendo:

“A Alma Cero no le va a ir bien en el amor hasta que se dé cuenta que su verdadero amor es ella misma, y de ahí parte todo. He aprendido que todo lo que buscas en tu pareja tiene que partir de ti, o sea, tienes que romper con las herencias; si no tuviste buenos padres, tienes que ser el mejor, y así con todas las personas que conformen tu espacio”.

Alma Cero