Verónica Castro revive su accidente en el elefante que ahora la hace vivir una desgracia, pues desde ese momento sufre grandes dolores ya que en ese momento se quedó lo que le quedaba de salud.

Hace 18 años Verónica Castro -de 70 años de edad- sufrió un terrible accidente que le cambió la vida por completo ya que desde ese momento ha tenido que enfrentar severas consecuencias en su estado de salud.

Al ver nuevamente el video de su accidente en un elefante, Verónica Castro confesó que actualmente tiene poca movilidad debido a este incidente, sin embargo agradeció que no haya pasado a mayores pues pudo morir.

Verónica Castro se logró posicionar como una de las actrices más populares de la televisión mexicana. Sin embargo también se destacó en la industria de la conducción.

Uno de sus trabajos más recordados, es su trabajo como conductora en el reality show ‘Big Brother VIP’. Este programa logró tener un gran éxito en la televisión.

Durante la final de la cuarta temporada de ‘Big Brother VIP’, la producción decidió sorprender a los televidentes por lo que Verónica Castro apareció montada en un elefante.

Aunque parecía que todo estaba bajo el control porque ya se había ensayado antes, el elefante se asustó con la pirotecnia y todas las personas gritando.

El animal salió corriendo lo que provocó que Verónica Castro tuviera un accidente, ya que se tuvo que agarrar muy bien para evitar caer, pero ese movimiento brusco le generó severos problemas.

Aunque en ese momento continúo con la conducción del programa, tuvo varias secuelas en su salud y así lo recordó en Twitter.

Al ver el video de su accidente en el elefante en 2004, Verónica Castro puntualizó que en realidad es la prueba de su desgracia ya que ahora tiene grandes dolores y poca movilidad.

Verónica Castro señaló que desde ese momento perdió su salud, pero agradeció de que se encuentre viva ya que sabe que pudo tener severas consecuencias.

Gracias por este Video no pensé que existía, pero esta es la realidad de mi desgracia ahora, y los dolores y la poca movilidad bueno causados por ese animalito hermoso y un momento mágico. Y allí se quedó lo que me quedaba de salud. 🙏🙇🏻‍♀️ gracias dios mío y gracias Virgen santa♥️ https://t.co/0yNUUb4LsK

El movimiento que realizó Verónica Castro para evitar caer del elefante le provocó una lesión en la columna vertebral por lo que tuvo que ir al hospital.

Verónica Castro tuvo que someterse a múltiples operaciones. Fue hasta el 2007 cuando tuvo una última operación.

En entrevista para la revista ‘Caras’ Verónica Castro señaló que tras su accidente en el elefante se tuvo que enfrentar a varios problemas de salud que le han afectado su vida general.

Verónica Castro confesó que no ha podido retomar su vida de manera habitual ya que el dolor le ha impedido poder seguir adelante.

“Ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia, me ha costado mucho trabajo… No teniendo la salud completa, uno no puede salir adelante tan fácil”

