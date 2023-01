Pati Chapoy no dejaría que Verónica Castro entrará a Siempre Reinas porque qué horror participar un reality show como ese.

Tras la salida de Lucía Méndez de Siempre Reinas surgió el rumor de que Verónica Castro de 70 años de edad podría suplirla para la segunda temporada del reality show de Netflix.

Pese a que no hay una información confirmada, Pati Chapoy de 73 años de edad ya dejó clara su postura en el programa Ventaneando sobre la posible incorporación de Verónica Castro a Siempre Reinas.

El pasado 2 de octubre se estrenó el reality “Siempre Reinas”, el elenco estuvo conformado por:

Tras su éxito de la primera temporada de “Siempre Reinas” se habló de la realización de una segunda temporada. Sin embargo, Lucía Méndez se negó a participar tras las diferencias con sus compañeras.

Algunas versiones han señalado que Verónica Castro podría integrarse al elenco de Siempre Reinas, para sustituir a Lucía Méndez.

En medio de los rumores, Pati Chapoy ya dejó clara su postura sobre la posible incorporación de Verónica Castro a Siempre Reinas.

Durante el programa Ventaneando, Pati Chapoy señaló que ella no dejaría que Verónica Castro participe en Siempre Reinas porque que horror.

“Si, pero Verónica no esté en condiciones, no quiere y tiene toda la razón meterse en esa cosa, hay que horror. Y yo no la dejaría”

Daniel Bisogno señaló que Verónica Castro se encuentra a otro nivel con lo que Pati Chapoy coincidió completamente pues no cree que Siempre Reinas se encuentre a la altura de la actriz.

Tras rumores de que Verónica Castro se incorporaría a Siempre Reinas, Laura Zapata ya habló sobre estos rumores y dejó en claro si le gustaría que eso pasará.

En video compartido por Berenice Ortiz, Laura Zapata confesó que ya se comunicó con Verónica Castro y aunque es una gran idea, no va a ser posible su incorporación.

De acuerdo con Laura Zapata, Verónica Castro no se encuentra bien de salud desde que tuvo la caía del elefante.

“Verónica no puede porque desde que la tiró el elefante no está bien de salud, está en Acapulco. Yo hablé con Verónica me dice ‘no puedo, me siento mal, no estoy en condiciones´”

Laura Zapata