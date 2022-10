A 17 días de haberse estrenado “Siempre reinas”, el reality show que junta a Lorena Herrera, Sylvia Pasquel de 72 años, Lucía Méndez y Laura Zapata, las protagonistas siguen dando de qué hablar.

Ahora es Laura Zapata, de 66 años de edad, quien aprovecha las cámaras para lanzarse contra Lucía Méndez, de 67 años de edad.

Al igual que Lorena Herrera, de 55 años de edad, quien asegura que todo lo que ocurre en el reality de Netflix es real, la villana de telenovelas confirma tener roces con La diva, quien sí es odiosa.

Para ella no fue una sorpresa conocer a la verdadera Lucía Méndez ya que antes de arrancar grabaciones recibió algunas llamadas de sus colegas quienes le advirtieron de la actriz.

“Me hablaron muchísimas compañeras para decirme que bueno que le dijiste todo lo que le dijiste porque a mí me corrió de una telenovela y otra me dijo a mí me mandaba a cambiar el peinado, a mí me mandaba a cambiar el vestuario a mi me mandaba a cambiar el maquillaje”

Laura Zapata