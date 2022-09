Verónica Castro es una de las actrices y presentadoras más queridas por el público, y durante una entrevista con Pati Chapoy, le enseñó a retocarse con filtros de belleza y este fue el resultado.

La actriz de 69 años es fan de la tecnología y sus bondades, como los filtros que ayudan a retocar las fotografías.

Ejemplo de esto fue una foto que se tomó junto a su hermano José Alberto Castro, la cual retocó para verse un poco más joven.

Sin embargo, su hermano de 59 años, la echó de cabeza y publicó la misma fotografía, pero sin filtros.

Verónica Castro y El Güero Castro con filtro. (@vrocastroficial)

Verónica Castro no teme mostrar que usa filtros en sus fotografías

La críticas no le afectan a la actriz y sigue luciendo su belleza con un poco de ayuda, incluso le mostró cómo se colocan los filtros a Pati Chapoy.

La conductora de 73 años, acudió a la casa de Verónica Castro para una entrevista y le mostró qué aplicación usa para retocar sus fotografías y le explicó todo el proceso.

“Dice son dos caras, ok. Entonces vamos a empezar con ella, ahí dice impresión, ok, ¿Qué le ponemos? Hollywood, beso. No, le ponemos uno solo, con uno solo tienes” explicaba Verónica Castro a la conductora de ‘Ventaneando’.

“Ora pues” dijo Pati Chapoy quien se mostró impresionada por los cambios que tenía su fotografías.

El video del gracioso momento fue compartido por la conductora: “Divertida Verónica Castro enseñándome la aplicación que usó en la foto anterior”.

Pati Chapoy publicó dos fotografías junto a Verónica Castro, donde se veían rejuvenecidas y sin imperfecciones.

“Maravillosa entrevista que me dio Verónica Castro, ya verán todo lo que platicamos” escribió la conductora de Tv Azteca.

Verónica Castro y Pati Chapoy (Instagram/@chapoy)

Verónica Castro regresa al cine con un protagónico

Tras varios años de no ser la figura estelar de un proyecto, Verónica Castro regresó al cine con la película ‘Cuando sea joven’.

En esta, la actriz será una mujer de avanzada edad que obtiene una segunda oportunidad para cumplir sus sueños y regresa a ser su yo de 22 años, la cual es interpretada por Natasha Dupeyron.

La película fue producida por ‘3Pas Studios’ la cual pertenece a Eugenio Derbez.

Verónica Castro sigue vigente en la actuación y redes sociales, por lo que su público está encantado por su regreso al cine.