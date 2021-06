A través de redes sociales, Vanessa Bryant acusó a Nike de “vender sin permiso” los zapatos ‘Mambacita’; los cuales, serían un tributo a su hija Gianna.

Vanessa Bryant aclaró que estos tenis “ no están a la venta ” porque ella nunca los aprobó , por lo que pide una explicación a Nike sobre una filtración en línea de dicho producto.

Y es que, hace algunos días, se difundió la imagen de un ‘fanático’ que tenía en su posesión los tenis ‘Mambacita’.

La fotografía llegó a ojos de Vanessa Bryant y su equipo legal, quienes desconocen cómo se consiguieron los exclusivos zapatos tributo a Gianna.

Vía Instagram, Vanessa Bryant contó el proceso de creación de los zapatos tributo ‘Mambacita’, dedicados a su hija Gianna y Kobe Bryant .

A lo largo del post, Vanessa explica que su intención era “vender los zapatos y destinar los ingresos a la Fundación Deportiva Mamba y Mambacita”.

Sin embargo, el modelo nunca se terminó porque ella decidió “no refirmar el contrato” con la marca; es decir, resultaría “imposible e ilegal” que Nike los tenga a la venta.

“Los zapatos MAMBACITA NO están aprobados para la venta. (…) No volví a firmar el contrato de Nike para vender estos zapatos. Los zapatos MAMBACITA no fueron aprobados para fabricarse en primer lugar.”

Vanessa Bryant en Instagram