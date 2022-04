Belinda asegura que ama México: “Para mí es el mejor país”. La cantante ofreció una entrevista para ‘Venga la Alegría’ en donde reveló los detalles de su mudanza España.

Tras controversia que se generó por decir que regresaba a su casa ya que era española, Belinda aclaró que también es mexicana y que siempre ha mostrado su cariño por México en los momentos difíciles que ha atravesado el país.

En su conversación Belinda aseguró que jamás se olvida de México , pero en estos momentos tomó la decisión de vivir en España por todos los proyectos profesionales que tiene.

Belinda causó gran polémica al revelar que se iba de México, el país que le dio la fama, para regresar a su país natal: España. La cantante se mostró muy emocionada por regresar a casa.

Sin embargo sus declaraciones no fueron bien recibidas y de inmediato recibió un sinfín de ataques pues algunos usuarios consideraban que era malagradecida por despreciar al país que le ayudó en su carrera.

Belinda ofreció una entrevista donde aclaró por qué tomó la decisión de irse a España y aseguró que nunca se olvida de México ya que para ella es el mejor país.

En conversación con el programa ‘Venga la Alegría’, Belinda dejó en claro que ama México , pero que también tiene su familia española y por eso se encuentra feliz de poder regresar.

“Lo que quise decir es que tengo mi familia española, yo nací en Madrid, eso no quiere decir que no sea mexicana también (...) yo a México lo amo y siempre lo llevo en mi corazón a donde quiera vaya y estoy en España temporalmente viviendo”

Belinda dejó en claro que su decisión de irse a vivir a España fue por cuestiones de trabajo ya que tiene varios proyectos en ese país, por lo que era más fácil mudarse por un tiempo.

“Tengo varios proyectos aquí y dije ‘voy a España a vivir, voy a estar aquí por varios meses’. Tú sabes que los proyectos no son de un día, son muchos. Por eso estoy viviendo aquí por trabajo, no porque no ame México”

