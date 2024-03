El cantante y actor Vadhir Derbez -de 33 años de edad- protagoniza nueva polémica ahora por realizar una insensible broma sobre el trabajo infantil.

Verás, a Vadhir Derbez, quien es hijo el comediante Eugenio Derbez -de 62 años de edad- se le hizo muy gracioso hacer una broma sobre los niños que se ven obligados a trabajar en la calle.

El famoso colocó en el blanco de la burla a los infantes que realizan trucos y acrobacias en algunos semáforos de la calle con la esperanza de recibir una moneda.

Por supuesto, a Vadhir Derbez esto le jugó en contra... Acá en SDPnoticias te contamos.

Vadhir Derbez (@vadhird / Instagram)

Vadhir Derbez lanza broma sobre el trabajo infantil

A través de su cuenta de TikTok, Vadhir Derbez publicó un video de sí mismo abordo de su vehículo.

La grabación muestra a Vadhir Derbez frente al volante viendo como un niño realiza malabares para ganarse una moneda. El actor sonríe y pronto busca dinero entre sus bolsillos, pero al malabarista le falla el truco.

En entonces cuando el actor se burla ya que por ese detalle decide no darle dinero y continuar su camino:

“Yo buscando una moneda para darle al niño del semáforo, pero se le cae la pelota”, se lee sobre la grabación por la que está siendo severamente criticado.

“Igual de simpático que su papito”, “Al menos le hubieras dado un disco tuyo”, “Qué cruel”, “Te van a cancelar”, “Igualito que yo cuando voy al cine y veo puras películas de Los Derbez”, citan en redes sociales.

Vadhir Derbez justifica broma diciendo que es contexto inventado

Debido a que pocas personas entendieron el chiste y otros más lo funaron por él, Vadhir Derbez aseguró que en ese momento no vio a ningún niño ya que todo fue “imaginario”.

“Es que... a nadie se le cayó la pelota, jaja es un ser imaginario. No existe”, citó Vadhir Derbez en la red social por lo que una persona que no soporta el humor negro le pidió aclararlo antes para no afectar a nadie.