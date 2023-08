Andrea Escalona sorprendió a sus fans al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Erik Rubín donde él se muestra muy cariñoso con ella, lo que originó algunas teorías.

Y es que en la actualidad, Andrea Legarreta y Erik Rubín, ambos de 52 años de edad, dicen amarse, pero su matrimonio está en pausa aunque continúan viviendo bajo el mismo techo además de que trabajan juntos.

Esto ha causado confusión entre sus seguidores quienes -algunas veces- creen que Andrea Legarreta y Erik Rubín están fingiendo su separación para tener atención y al mismo tiempo hacerse publicidad.

Andrea Legarreta y Erik Rubín (@andrealegarreta / Instagram )

Andrea Escalona presume fotografía junto a un cariñoso Erik Rubín y los fans de Andrea Legarreta ven cosas

Al no saber sí están o no juntos, fans siguen confundidos sobre todo ahora que Andrea Escalona, de 37 años de edad, publicó una fotografía junto a Erik Rubín por el 25 aniversario del programa Hoy.

La hija de la fallecida productora Magda Rodríguez felicitó al programa Hoy, donde funge como conductora, así como compartió fotos de su paso a lo largo de tantos años.

“Siempre serás mi Brat Pitt de televisión mexicana ¿Por qué me hago esa analogía? Porque no importa para lo que te quiera Brad Pitt, siempre quieres andar con él. Hoy es el sueño de todos los que deseamos trabajar en esta cajita” Andrea Legarreta

Andrea Escalona celebra el 25 aniversario de Hoy (@andy_escalona / Instagram)

Tras dedicarle unas palabras de amor y de grandes deseos al matutino de Televisa y a sus compañeros, incluida Andrea Legarreta, destacó la presencia de algunos artistas invitados como Erik Rubín.

Andrea Escalona publicó una imagen donde es tomada de la cintura por Erik Rubín, quien al mismo tiempo le susurra algo al oído que la hace reír. Inevitablemente la pose de ambos originó algunas teorías.

Andrea Escalona y Erik Rubín (@andy_escalona / Instagram)

Critican a Andrea Escalona por su fotografía con Erik Rubín, el ex de Andrea Legarreta

Seguidores de Andrea Legarreta vieron mal que su compañera Andrea Escalona publicara una fotografía junto al ex Timbiriche, la cual se malinterpretó y es que mucha gente la llevó al terreno amoroso.

“No tiene ningún respeto por las parejas”, “Es una fotografía realmente desagradable”, ¿Y esa foto con Erik Rubín, qué?”, “Su pose da la impresión de que está diciendo: ‘mira, me lo quedé’”, “Ya ni porque acaba de fallecer la suegra”, expresan entre comentarios.

Hasta el momento, Andrea Legarreta no ha hecho comentario alguno y tampoco ninguno de los involucrados; no obstante, se sabe que ellos son amigos y buenos compañeros de trabajo. Es decir, no hay un triángulo amoroso.