¿Nicola Porcella fue ignorado por Sergio Mayer? El peruano cree que el ex Garibaldi nunca pensó que sería exitoso y por eso no quiso trabajar con él.

Los nombres de Wendy Guevara -de 30 años de edad- y Sergio Mayer se han mantenido en medio de la controversia por su guerra de declaraciones.

Mientras que Wendy Guevara acusa a Sergio Mayer -de 57 años de edad- de quererse aprovechar de ella al buscar que firmará unos documentos para que él se hiciera cargo de su carrera.

Sergio Mayer se defiende y asegura que no se ha aprovechado de nadie, pues hizo que Wendy Guevara ganará mucho dinero.

En la pelea entre Wendy Guevara y Sergio Mayer, también salió involucrado Nicola Porcella -de 35 años de edad-, quien no dudo en mostrar su apoyo a uno de sus compañeros.

Pero Nicola Porcella confesó si es que en algún momento Sergio Mayer le pidió que firmará un contrato con él.

Nicola Porcella se vio involucrado en la pelea entre Wendy Guevara y Sergio Mayer, luego de que la famosa confesó que el ex Garibaldi ya no sigue a ninguno de los dos.

A cinco meses de que terminó la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella habló sobre cómo es su relación con Wendy Guevara y Sergio Mayer.

Nicola Porcella confesó que para evitar problemas como los que están viviendo Wendy Guevara y Sergio Mayer, él separa su amistad de los negocios.

En entrevista para el programa Hoy, Nicola Porcella confesó que a él Sergio Mayer nunca le propuso trabajar juntos.

Nicola Porcella cree que Sergio Mayer lo ignoró porque no imaginó que al salir del reality tendría gran éxito y recibiría muchas propuestas laborales.

“Sergio a mí nunca me dijo para trabajar juntos, creo que no se espero de repente que me fuera ir tan bien, gracias a Dios”

Durante su conversación, Nicola Porcella confesó que no tiene ningún problema con Sergio Mayer, pero por el momento él se mantiene concentrado en su trabajo.

Nicola Porcella reveló que en realidad no sabía que Sergio Mayer lo había dejado de seguir, pues fue Wendy Guevara quien le dijo.

“Sergio me dejo de seguir a mí, yo recién me di cuenta porque hable con Wendy y me dice ‘oye viste que Sergio no nos sigue’ espero que se le haya dado el clic nada más porque me dejo de seguir”

Nicola Porcella