Un guapo y querido actor de la telenovela Quinceañera y Salomé tiene dos tumores en el colón, y no pudo evitar romper en llanto.

En los 90′s, Sebastián Ligarde, de 68 años de edad, fue un famoso villano que enamoró al público por su galanura y forma de interpretar la maldad en los melodramas.

Durante la telenovela Quinceañera interpretó el papel de ‘Memo López’, el cual se popularizó por su frase ‘Sereno moreno’.

En este melodrama compartió pantalla con estrellas como Thalía y Adela Noriega.

Posteriormente siguió siendo uno de los villanos favoritos y uno de sus papeles más destacados fue el de ‘Diego Duval’ en la telenovela Salomé, donde trabajó junto a Edith González.

Sebastián Ligarde en Quinceañera (Captura/YT)

Sebastián Ligarde pasa por una situación complicada de salud y rompió en llanto

El actor compartió que le fueron diagnosticada dos tumores en el colón hace cuatro meses, por lo que se deberá someter a una cirugía.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Sebastián Ligarde reveló que durante un estudio de rutina le hallaron los tumores, uno de 10 cm y otro de 33, uno de ellos ya fue extirpado.

Sebastián Ligarde espera que en noviembre le retiren el segundo tumor. Menciona que le han hecho varios estudios y algunos dicen que es benigno, pero hasta el momento no se tiene certeza.

El actor hizo una reflexión sobre lo corta de la vida y no pudo evitar romper en llanto: “Todas las cosas que me angustiaban o preocupaban, o me dolían, ahora las abrazo, porque ahora significan que estoy vivo”.

Mencionó que para enfrentar este difícil momento, cuenta con el apoyo de su hijo y esposo: “Mi hijo trata se hacerse siempre fuerte y mi esposo, siempre te le tengo que hacerlo fuerte”.

Sebastián Ligarde y Armando Araiza (@ sebastianligardeoficial/Instagram)

Sebastián Ligarde quiere superar este ‘trago amargo’ para dar clases en México

El actor ya no ha estado presente en la televisión, pero su amor por la actuación lo llevó a ser maestro y desde hace 18 años imparte clases de esta materia en su escuela en Miami.

Sebastián Ligarde dice que está muy feliz de que varios de sus alumnos ya estén en el medio, incluso sean protagonistas.

Pero lamenta que no haya podido dar clases de actuación en México, el cual sería su siguiente proyecto profesional.

“Prefiero enseñar, prefiero dar clases, me encanta actuar, pero creo que eso ya fue y de alguna manera me quiero dedicar a seguir dando clases. Me gustaría algún día dar clases en México, tengo esa espina que no he podido ir a mi México a dar clases” Sebastián Ligarde

Sebastián Ligarde (Instagram/SebastiánLigardeo)

Sebastián Ligarde dice se encuentra con ayuda de una psiquiatra, pues ha tenido momentos muy duros.

El actor reveló que ninguno de sus compañeros del medio le ha hablado, pero tampoco lo espera.

“Te voy a decir por qué no espero, no es que no existan amigos, es que somos desechables” Sebastián Ligarde

Por último, Sebastián Ligarde aconsejó que las personas se han chequeos constantes, pues eso les puede salvar la vida.