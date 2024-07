Mayela Laguna denuncia que Luis Enrique Guzmán la volvió amenazar, pero esta vez usando una cuenta a nombre de su hijo Apolo.

A un año de la disputa por la paternidad de Apolo, Luis Enrique Guzmán -de 52 años de edad- sigue desconociendo al menor.

Por si fuera poco, Mayela Laguna -de 39 años de edad- compartió en redes sociales el terrible mensaje que le envió Luis Enrique Guzmán.

Mayela Laguna está harta de las amenazas de Luis Enrique Guzmán y lo exhibe

En 2022, Mayela Laguna reveló en un audio que Luis Enrique Guzmán la agredía física y verbalmente.

A pesar de estar separados, la violencia continua y presuntamente Luis Enrique Guzmán amenazó a Mayela Laguna por Instagram.

Mayela Laguna (Instagram | @mayela_laguna)

Mayela Laguna narró a De Primera Mano que Luis Enrique Guzmán le abrió una cuenta de Instagram a Apolo desde que lo estaban esperando.

El hijo de Silvia Pinal era quien controlaba esta cuenta y hace algunas semanas cambió el nombre de Apolo Guzmán a Apolo Laguna.

Mayela Laguna publicó en su Instagram una foto del mensaje que le enviaron desde la cuenta que tiene el nombre de su hijo y que maneja Luis Enrique Guzmán.

“A ver si dejas de escribir del perfil de tu hermano Mamayelosis. Tú ni talento tienes, qué sabe tú del arte guarra y pelada ¿No tienes nada mejor que hacer? Pero te vas a cagar mucho más si sigues amenazándome, te lo aseguro” Amenaza de Luis Enrique Guzmán

El mensaje presuntamente escrito por Luis Enrique Guzmán, acusa a uno de los hermanos de Mayela Laguna de amenazarlo.

“Ahora sí estoy enojada. El señor Luis Enrique Guzmán Pinal me mandó esto desde Instagram que él mismo le hizo a su hijo desde que nació (…) Dice que yo lo amenazo con la cuenta de mi hermano y ninguno de mis hermanos se prestaría a esto” Mayela Laguna

Luis Enrique Guzmán amaga con “hacerle algo” a Mayela Laguna si estos supuestos ataques continúan.

Mayela Laguna acusa a Luis Enrique Guzmán de usar el Instagram de su hijo para amenazarla (Instagram/@mayela_laguna)

Mayela Laguna no tiene miedo y le asegura a Luis Enrique Guzmán que habrá justicia

Ante las amenazas de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna aclaró que sus hermanos nunca se han mensajeros con su ex pareja.

“Él claramente sí me amenaza. Tengo miles de ellos en mi WhatsApp, siempre amenazándome con las peores groserías y demás” Mayela Laguna

Mayela Laguna asegura que no es la primera vez que Luis Enrique Guzmán la amenaza y tiene pruebas.

“Lo recibí ayer en la noche (el mensaje) y me sorprendió. Obviamente le pregunté a mis dos hermanos y los dos me lo negaron, y obviamente les creo” Mayela Laguna

La ex pareja de Luis Enrique Guzmán refirió a De Primera Mano que no ha querido mostrar las pruebas contra su ex, pues busca salvaguardar la integridad de su hijo.

Mayela Laguna esta segura que Luis Enrique Guzmán fue quien la amenazó, pues él es el único que maneja la cuenta de Instagram de Apolo.

Será en agosto cuando Apolo y Luis Enrique Guzmán se hagan la prueba de ADN para confirmar o descartar que sea su padre.

Mayela Laguna está segura de que pronto tendrá justicia y se comprobará que Luis Enrique Guzmán es padre de Apolo.