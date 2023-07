Un arrepentido José Emilio Fernández Levy confirma que traicionó a Ana Bárbara por puro coraje; quiere retomar su relación con la cantante.

Ana Bárbara se casó con José María Fernández -viudo de Mariana Levy- en 2006 y desde ese momento arropó a los hijos de la actriz como suyos.

Tras la separación de Ana Bárbara -de 52 años de edad- y José María Fernández, la cantante siguió al pendiente de José Emilio y Paula Fernández Levy.

Sin embargo, hace algunos años, los hijos de Mariana Levy se distanciaron de Ana Bárbara y estas habrían sido las razones.

José María Fernández reveló que su hijo, José Emilio Fernández Levy, trató de extorsionar a Ana Bárbara con un audio y esto provocó su distanciamiento.

Supuestamente, José Emilio Fernández Levy tuvo una pelea con Ana Bárbara y la amenazó con sacar a la luz un audio comprometedor.

Durante una entrevista con ‘La mesa caliente’, José Emilio Fernández Levy desmiente que haya tratado de extorsionar a Ana Bárbara.

“Es un audio que no existe, es un audio que yo no grabé, no sé que audio sea. Lo que realmente pasó es que yo me peleé con Ana Bárbara, tuvo unas indiferencias con ella”

José Emilio Fernández