Un año antes de su muerte, Talina Fernández le hizo una emotiva entrevista a Ana Bárbara que las hizo llorar por tantos recuerdos.

Las vidas de Talina Fernández y Ana Bárbara se cruzaron en uno de los peores momentos de la llamada ‘Dama del Buen Decir’.

A sólo unos meses de la muerte de Mariana Levy, hija de Talina Fernández, su viudo José María Fernández ‘El Pirru’, se casó con Ana Bárbara, quien fue duramente criticada.

Sin embargo, ocurrió algo inesperado: Ana Bárbara se convirtió en una gran aliada de Talina Fernández.

Esto, debido a que Ana Bárbara le ayudó a mantener el contacto con Paula y José Emilio, los hijos que Mariana Levy tuvo con ‘El Pirru’, quienes ahora ven a la cantante como una segunda madre.

Ana Bárbara y Talina Fernández (Tomada de video)

En entrevista “como de psicólogo”, Ana Bárbara habló de las cosas más duras con Talina Fernández

En mayo de 2022, Talina Fernández y Ana Bárbara se reencontraron en el programa Sale el Sol, donde la comunicadora conducía la sección ‘Enfrentados’.

La dinámica de la sección consistía en que Talina Fernández le presentaba a sus invitados varios temas para reaccionar con lo primero que les llegara a la mente.

Por supuesto, Talina Fernández le pidió a Ana Bárbara hablar de temas complicados como la relación con su papá, la muerte de una de sus hermanas y del amor de su vida.

Al principio, Ana Bárbara se quejó, diciendo que se sentía como en el psicólogo, pero habló de todo con Talina Fernández.

Ana Bárbara y Talina Fernández (Tomada de video)

Talina Fernández agradeció a Ana Bárbara por ayudarle con sus nietos; ella rompió en llanto

Cuando llegó el momento de hablar de Paula y José Emilio, hijos de Mariana Levy a quien Ana Bárbara crió como propios en la infancia, Talina Fernández se mostró muy agradecida con ella.

En especial, dijo, porque Ana Bárbara intercedió por ella cuando el padre de niños no le dejaba ver a sus nietos:

“Mi amor, yo puedo decir quién fuiste para mis nietos cuando Pirru no me dejaba verlos, cómo me ayudaste, yo con un tumor en la cabeza, en la playa, tratando de ver a mis nietos”, dijo Talina Fernández.

“Pirru no me dejaba entrar y Ana Bárbara me mandaba una Coca Cola helada, estaba yo recién operada del cerebro… tú propiciabas todo para que yo pudiera verlos. Qué duras cosas hemos vivido, peque” Talina Fernández

Las palabras de Talina Fernández hicieron que Ana Bárbara rompiera en llanto, diciendo que le hubiera gustado estar más tiempo con sus nietos.

Pues sólo vivió con ellos los 4 años que duró su matrimonio.

Al final de la entrevista, Ana Bárbara y Talina Fernández se reiteraron el amor que sentía la una por la otra, mientras la gente del foro les aplaudía por abrir su corazón ante las cámaras de televisión.