Tristan Thompson intentará reconquistar a Khloé Kardashian

El jugador de NBA Tristan Thompson, intentará reconquistar a la socialité Khloé Kardashian, así lo aseguró una fuente cercana a la pareja.

De acuerdo con información del portal estadounidense ‘Us Weekly’, el anónimo reveló que Tristan Thompson “quiere arreglar todo” con Khloé Kardashian.

“Él quiere recuperarla, pero ella nunca lo aceptará románticamente después de enterarse de su engaño”, declaró la fuente.

“Esta fue la gota que colmó el vaso”, agregó.

Tristan Thompson, Khloé Kardashian (Instagram/realtristan13)

Asimismo, aseveró que Khloé Kardashian se está “manteniendo fuerte” por su hija True.

Expuso que “su familia y mejores amigos son realmente su mayor sistema de apoyo”.

La polémica entre Tristan Thompson y Khloé Kardashian por infidelidad

La relación entre Tristan Thompson y Khloé Kardashian se ha visto envuelta en una serie de escándalos.

Lo anterior, debido a las infidelidades por parte de él; la más reciente con Maralee Nichols, su entrenadora personal.

Khloé Kardashian (@realtristan13)

De acuerdo con información de ‘Daily Mail’, ella estaba esperando un bebé de él y fue concebido en marzo.

En esa fecha, Tristan Thompson se trasladó a Houston para celebrar su cumpleaños número 30.

En ese entonces, Tristan Thompson todavía mantenía su relación con Khloé Kardashian.

Aunado a esto, Tristan Thompson comenzó una relación con su entrenadora personal, desde apróximadamente cinco meses atrás.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson (@khloekardashian)

Maralee Nichols demandó por manutención a Tristan Thompson.

Tras una prueba de paternidad, él ofreció una disculpa a Khloé Kardashian, en medio de una batalla legal con su entrenadora.

Tristán Thompson reconoció cómo su relación con Maralee Nichols hirió a Khloé Kardashian.

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado”, escribió en sus historias en Instagram.

Historias Tristan Thompson (Instagram/realtristan13)

No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años”, añadió Tristán Thompson.

Finalmente, habló sobre sus sentimientos hacia Khloé Kardashian.

“Te tengo el mayor respeto y amor, independientemente de lo que pueda pensar. Una vez más, lo siento muchísimo”, reiteró Tristan Thompson para concluir.

Cabe señalar, que no es la primera vez que Tristan Thompson engaña a Khloé Kardashian.

El incidente con su entrenadora, ocurrió cuando la pareja intentaba recuperarse de otra infidelidad de él con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.