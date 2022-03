Tras muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel reaparece en concierto: “Voy a seguir cantando por mi esposo”

Tras la muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel reapareció en un concierto de Gloria Trevi, al que acudió como invitada especial.

Al subir al escenario, Amanda Miguel dijo que seguirá cantando en honor a Diego Verdaguer y luego interpretó uno de sus temas emblemáticos.

Al terminar, Amanda Miguel rompió en llanto, pero prometió seguir cantando, no sólo porque la música la hace feliz, sino por su hija y su nieto.

Al reunirse con Gloria Trevi en el escenario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, Amanda Miguel no ocultó su dolor por la muerte de Diego Verdaguer.

Sin embargo, Amanda Miguel dijo que seguirá dedicándose a la música porque tiene dos grandes razones para seguir adelante: su hija y su nieto:

“Estoy de luto chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija Ana Victoria y por mi nieto, voy a seguir adelante”

Amanda Miguel