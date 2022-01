Tras criticas Kimberly Flores vuelve a cambiar de look; “¿a quién me parezco?”

Tras críticas Kimberly Flores vuelve a cambiar de look; “¿a quién me parezco, a quien le copié?” cuestionó la modelo en redes sociales.

Y es que debido a que se puso fleco, Kimberly Flores fue comparada con la ex esposa de Edwin Luna, Alma Cero.

Estos recientes cambios de look que ha tenido la modelo de 32 años, Kimberly Flores, informó son para algunos videos que estará compartiendo en su canal de YouTube.

A través de su cuenta oficial en TikTok Kimberly Flores compartió un video mostrando su más reciente look.

Sin embargo, anticipándose a las redes sociales Kimberly Flores cuestionó a sus seguidores sobre con quien la compararían.

Y es que hace unos días la modelo compartió algunas imágenes en donde se le ve usando un fleco, corte que provocó comparaciones con Alma Cero, la ex esposa de Edwin Luna.

En su video Kimberly Flores apareció durante y después de que le realizaran un maquillaje y peinado el cual señaló es para grabar contenido para su canal.

Y pese a que la modelo estaba siendo arreglada por su maquillista de confianza, Kimberly Flores dijo de forma irónica estar nerviosa por la opinión de sus seguidores.

“Y tengo nervios, porque hoy no se con quién me van a comparar que me parezco, ustedes me dirán”

Kimberly Flores