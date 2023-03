Toñita revela que pudo convertirse en familiar de Yuri por increíble razón que involucra a las mamás de las cantantes.

Antes de participar en La Academia, Toñita -de42 años de edad- pudo emparejarse con una de las cantantes más populares de México, nada más ni nada menos que con Yuri -de 59 años de edad-.

Pese a que Toñita demostró su talento en la música, su familia pensaba que otro integrante era quien podría sobresalir en la industria del entretenimiento a tal punto que estuvo a punto de convertirse en familiar de Yuri.

Toñita, cantante. (Agencia México)

Por esta increíble razón Toñita estuvo a punto de convertirse en familiar de Yuri

Toñita ha sido una de las académicas que ha continuado activa en la industria del espectáculo, incluso participó en dos temporadas de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ para el programa Hoy.

Sin embargo Toñita también ha protagonizado varias polémicas incluida su pelea con su compañera Myriam -de 42 años de edad-.

En medio de todas las controversias que ha protagonizado, Toñita reveló que estuvo a punto de convertirse en familiar de la cantante Yuri por una increíble razón.

Toñita concedió una entrevista a Michelle Rubalcava -de 37 años de edad- donde habló sobre su infancia en Tantoyuca, Veracruz en donde siempre mostró su gusto por el canto.

El talento de Toñita venía de familia, sin embargo su mamá siempre pensó que era otra hija la que iba a sobresalir en la industria de la música.

De acuerdo con Toñita, su mamá siempre llevaba a su hermana para que la escucharan cantar grandes artistas que se presentaban ahí.

“Todo el mundo pensaba que la artista iba a ser mi hermana. Cuando fue a cantar Lucía Méndez, Lola Beltrán, Yuri le llevó a la niña para que la escucharan cantar” Toñita

Toñita relató que en una ocasión la mamá de Yuri le dijo a su mamá que podría ayudar a su hija pero se tenía que olvidar de ella ya que la iba a adoptar.

“La mamá de Yuri le dijo a mi mamá yo me la llevó, pero te olvidas de ella. Mi hermana tenía 11 años y le dijo mi mamá no, sino mi hermana ya estaría toda buchona, toda operada de todos lados. Le dijo a mi mamá olvídate de ella, yo le pongo mis apellidos y todo” Toñita

Sin embargo su mamá no aceptó y por eso Toñita no se emparentó con Yuri. Pero Además su hermana pudo ser estrella antes con ella ya que Lola Beltrán la quería en Siempre en Domingo pero por algo no se pudo.

Pese al talento de su hermana, Toñita fue la que se quedó en La Academia

En su conversación, Toñita destacó que era tal el talento de su hermana que incluso siempre pensó que ella era la que entraría a La Academia.

Toñita confesó que ella se veía cantando para mucha gente con traje charro, pero nunca imaginó lo que sucedía ya que su hermana mayor era la que cantaba y siempre ganaba todos los concursos vocales.

En su conversación, Toñita resaltó que para ella fue una gran sorpresa saber que ella se había quedado en La Academia y su hermana no.

Siempre se trató a su hermana como la artista e incluso quedaron en el mismo bloque de La Academia, pero al final no la escogieron a ella.

Pero lejos de que su hermana se molestará, se puso muy contenta por Toñita ya que aunque si le dolió, pudo más su cariño de hermana.