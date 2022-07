Myriam se ha burlado de Yuridia, asegura Toñita. La llamada ‘Negra de oro’ no teme a ninguna demanda puesto que no ha recibido notificación alguna, por lo que sigue lanzándose contra su excompañera.

En un nuevo encuentro con la prensa, Toñita dice haberse asesorado con un abogado, quien le aseguró no tiene demanda alguna así como le aclaró que hay una gran diferencia entre “decir” y “ejecutar”.

Por lo que Toñita celebra que a Myriam no le salgan las cosas como espera: “Por más que me quieran meter al bote, por más que me quieran acusar de misoginia, por más de que me quieran acusa de negra, prieta, no se les hace”.

Toñita (@tonitamusic1 / Instagram)

Toñita acusa a Myriam de burlarse de sus excompañeros de La Academia

Asimismo, Toñita se dice orgullosa de sostener lo qué dice, no como Myriam, a quien acusa de haberse burlado de sus excompañeros de La Academia, y no aceptarlo.

“Se ha burlado de Miguel Ángel de la vista, se ha burlado de Yuridia y, ¿cómo?, ella sí se puede burlar”, cuestiona y es que no tolera que los fans de Myriam Montemayor la ataquen y den por hecho que su favorita no hace nada.

Así como argumenta que ella y sus compañeros llevan una muy buena relación por lo que Wendolee no se molestó cuando le hizo burla porque casi se le sale un pecho mientras cantaba.

Myriam Montemayor (Agencia méxico)

Toñita cobraría por pelea con Myriam

Ya desbocada, Toñita se burla de la situación y bromea con cobrar por su pelea con Myriam: “Voy a sacar dinero, por Dios... Yo creo que un pago por evento estaría bien bueno”, cita.

E incluso considera una pelea en aceite debido a que su anatomía encuentra en su mejor momento, claro, todo se trata una broma, por lo que pide a su excompañera no tomarse las cosas tan en serio.

Toñita acusa a Myriam de burlarse de Yuridia

Y como si quiera sumar aliadas, volvió a mencionar a Yuridia:

“Todos nos hemos burlado de todos y si ella dice que no es cierto, es una mentirosa, hay videos cuando se burla de Miguel Ángel, hay videos donde le dice ‘calabaza’ a Yuridia, por un vestido que traía, ¿hipocresía?” Toñita

Yuridia (@yuritaflowers / Instagram)

Así como recuerda que fue Myriam que comenzó el pleito y no se aguantó cuando ella le respondió pero nunca la amenazó cómo los fans de su compañera lo han hecho.

Finalmente aseguró que ya aprenderá a no quejarse de Myriam por lo que le mandará buenos deseos y amor porque lo necesita.