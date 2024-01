Toñita minimiza denuncias por violencia contra El Mimoso -de 44 años de edad- porque tiene “cara de pan de Dios”, pero su esposa asegura que teme por su vida.

El lunes 15 de diciembre, María Elena Delfín -esposa de El Mimoso- hizo una denuncia pública contra el cantante por presuntamente agredirla físicamente.

El Mimoso negó haber atacado a su pareja y admitió que está viviendo un momento complicado.

La Fiscalía de Nuevo León confirmó que existen dos denuncias por violencia contra El Mimoso, pero él insiste en que el conflicto con su esposa es por cuestiones económicas.

El caso ha dividido opiniones en redes sociales, pues hay quienes apoyan a María Elena Delfín y otros le creen a El Mimoso como Toñita.

La cantante Toñita no dudó en dar su opinión sobre el caso de El Mimoso, con quien ha convivido desde hace algunos años.

Toñita -de 43 años de edad- aseguró que El Mimoso siempre se le ha hecho “un pan de Dios”, pero eso no significa que meta las “manos al fuego por él”.

“No es mi super amigo, pero siempre se me ha hecho un pan de dios. No meto las manos al fuego por nadie, porque yo no sé a cuarto cerrado qué esté sucediendo ahí, sólo sé que a mí me ha tocado una persona muy amable y muy tranquila”

Toñita