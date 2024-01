Recientemente trascendió la noticia de que María Elena Delfín denunció ante la Fiscalía a su esposo Luis Antonio López “El Mimoso” -de 44 años de edad- por violencia.

De acuerdo con la esposa del cantante, esta violencia ejercida en su contra no solo fue física, sino también psicológica o patrimonial.

Pues por lo que María Elena Delfín reveló en entrevista exclusiva para Ventaneando, es una situación que continúa escalando.

Ya que tiene la sospecha de que El Mimoso envió a dos hombres para que la despojaran de un auto prestado.

Por su parte el cantante por fin rompió el silencio y salió a contar su versión de los hechos.

Fue a mediados de enero de 2024 que María Elena Delfín subió un video a sus redes sociales en el que daba a conocer las dos denuncias que interpuso contra El Mimoso.

De acuerdo con la esposa del cantante, las denuncias tuvieron lugar en agosto y diciembre de 2023. Por lo que el mimoso cuenta con dos carpetas de investigación.

Pero que si lo hacía público es porque no veía que las autoridades de Nuevo León tomaran cartas en el asunto.

Temiendo a que esto fuera así debido a que El Mimoso es una figura pública.

Por su parte, el abogado de María Elena Delfín declaró que tiene pruebas suficientes para demostrar las agresiones físicas por parte de El Mimoso.

Pues cuenta con un dictamen de lesiones, mismo en el que un médico legista determinó que la esposa del cantante había sido físicamente violentada.

Además de que también cuenta con dictámenes psicológicos que demostrarían la veracidad en las palabras de María Elena Delfín.

A menos de un día de que María Elena Delfín denunciara mediaticamente a El Mimoso, el cantante salió a defenderse de las acusaciones de su esposa.

Luis Antonio López negó haber sido violento en contra de María Elena Delfín o en contra de cualquier otra persona en su vida.

Sin embargo El Mimoso reconoció que el problema es económico, pues fue un tema en el que, declara, tuvo que “poner un alto”.

Esto debido a que le costó mucho llegar hasta donde está, por lo que no se le hizo justo que el fuera el único que siempre tuviera que soltar dinero para todo.

“A lo económico tuve que poner un alto. Durante tantos años me ha costado llegar a este lugar y las cosas a las que he llegado me las he ganado. Y sinceramente una parte que no se me hace justa es que yo tenga que estar soltanto y soltando y soltando”.

El Mimoso