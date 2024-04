Toñita no regresará a Survivor México y los fans quieren que Lizbeth Rodríguez sea sancionada

Lizbeth Rodríguez tiene nuevos enemigos. Fans de Toñita, la odian y la quieren fuera de Survivor México, el reality show de TV Azteca.

Y es que Lizbeth Rodríguez le causó una lesión a Toñita en Survivor México al enfrentarse en una dinámica de alto riesgo.

La influencer -de 29 años de edad- jaló de más la pierna de la cantante -de 43 años de edad- al punto de causarle un desgarre.

Es oficial: Tonita no regresará a Survivor México debido a un desgarre en la pierna que le causó un jaloneo de Lizbeth Rodríguez.

Los participantes de Survivor México se enteraron la noche del lunes; sin embargo, audiencia vio extraño que Toñita no se despidiera de sus compañeros y mucho menos le reclamara a Lizbeth Rodríguez.

Es decir, la cantante no apareció en pantalla por lo que algunas personas creen que su lesión fue una farsa para justificar su salida.

Ya que en los últimos días, la emergida de La Academia tuvo roces con su equipo, incluso algunos de ellos le pidieron dejar de victimizarse usando su depresión.

Pero también hay quién asegura que Lizbeth Rodríguez actuó con saña por lo que piden sea castigada.

La salida de Toñita de Survivor México está dividiendo opiniones. Mientras algunas personas creen que la lesión de la cantante es una farsa, sus fans exigen que Lizbeth Rodríguez sea sancionada e incluso expulsada.

Tras revelarse que Toñita sufrió un desgarre , sus fans se manifestaron en redes sociales para exigir que Lizbeth Rodríguez reciba un castigo ejemplar:

“¿Y no van a sancionar a Lizbeth? Es clarísimo el jalón que le dio, qué injusto”, “Y si ya saben que fue a propósito ¿cuál es el castigo para Lizbeth?”, “También deberían eliminar a Liz porque ella fue quien la lesionó y todavía gritó: así se destrona un halcón”,

“Deberías demandar a Lizbeth Rodríguez”, “¿Y a qué hora va la penalización a Lizbeth?”, “Muy mal que @survivormx fomente y permita la violencia. Lizbeth se dice feminista y se la pasa acosando, ofendiendo y lastimando a mujeres y hombres ¡Qué horror!”, expresan.

A través de su cuenta de Instagram, Toñita agradeció a la producción de Survivor México la experiencia:

Asimismo, Toñita se dice contenta de que su salida sea por una lesión y no por falta de ganas y mucho menos de fuerza:

“No me siento derrotada, me siento más fuerte que nunca porque se que no salí por falta de (fuerza). Una raya más al tigre y a seguir adelante con toda la buena actitud que me caracteriza”

Toñita