Carmen Salinas “sigue en coma natural, en estado grave”

Carmen Salinas “sigue e n coma natural, en estado grave ”, informó Carmen Plascencia, nieta de la actriz, la noche del domingo 14 de noviembre.

Al dar a conocer el más reciente parte médico, luego de las 72 horas consideradas críticas, Plascencia dijo que no ha habido un solo cambio en su actividad cerebral .

A las afueras del hospital donde Carmen Salinas lleva internada cuatro días, su nieta y su sobrino Gustavo Briones, comentaron cómo se encuentra:

La nieta de Carmen Salinas dio algunos detalles de cómo está siendo tratada su abuela, señalando que está siendo alimentada a través de una sonda :

Respecto a que ya transcurrieron las “72 horas críticas” para Carmen Salinas, su nieta dijo que según le explicaron los doctores, el estado de la actriz no está sujeto a algún periodo de tiempo:

“Lo que los médicos dicen es que ya no se toma en cuenta de esa manera, no hay un significado, no nos arroja nada el que sean 72 horas, 48, una semana”, su estado puede cambiar en cualquier minuto”

Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas