Tom Holland quiere hacer un cameo junto a Zendaya en ‘Euphoria’. Al parecer actor no quiere dejar de compartir créditos con su novia y protagonista de la serie de HBO Max.

La nueva pareja favorita de Hollywood se encuentra disfrutando de la gloria y de su amor tras el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, lo que ha hecho que el actor inglés no quiera despegarse de Zendaya.

Luego de que Tom Holland durante una entrevista con IMDb, mostró su interés por participar en la serie ‘Euphoria’ de HBO Max que pronto está por estrenar su segunda temporada.

En donde, Tom Holland dijo que le gustaría realizar un cameo nada más ni menos que con su protagonista y actual pareja Zendaya.

‘He estado pidiendo esto durante mucho tiempo y aún no ha sucedido, y estoy muy decepcionado. Debo haber ido a visitar Euphoria 30 veces esta temporada’. Tom Holland

Declaración que también dejó ver que Tom Holland está más que al pendiente de Zendaya, lo que hace notar que la pareja del momento está más unida que nunca.

Zendaya en su papel de Rue en la serie Euphoria de HBO Max (HBO Max)

De suponer que se hiciera realidad este deseo que tanto le ‘molesta’ a Tom Holland por no haberlo logrado pese a las numerosas visitas al set.

El actor británico tendría que aún esperar para ver si podría realizar su tan deseado cameo en ‘Euphoria’.

Debido a que la afamada serie que le dio un Emmy a Zendaya se encuentra próxima a estrenar su segunda temporada el 10 de enero de 2022.

Además de que, también Tom Holland tendría que esperar a que se confirmara si ‘Euphoria’ continuará con una tercera parte, lo que podría significar un posible ‘chance’ para el actor.

Tom Holland y Zendaya (@tomholland2013 - Instagram)

Zendaya le dice a Tom Holland ‘haré unas llamadas a HBO’

Zendaya le dice a Tom Holland ‘haré unas llamadas a HBO’. Ante la sorpresiva revelación del actor inglés, su protagonista reaccionó.

Tras lo dicho por su novio, Zendaya tuvo una divertida respuesta para Tom Holland quien reveló querer ser parte de la serie de ‘Euphoria’.

¡Lo sé! Déjame hablar con algunas personas. ¡HBO, pongámonos al teléfono!’. Zendaya

Zendaya y Tom Holland (Cindy Ord/AFP / Getty Images via AFP)

Aunque en una de esas, igual y si Zendaya abre la posibilidad de que Tom Holland pueda tener una entrevista con la producción de ‘Euphoria’.

Ya que no suena nada descabellado que el actor inglés, pueda desarrollar su talento más allá del personaje arácnido de Marvel.