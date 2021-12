La actriz estadounidense Zendaya no está comprometida con Tom Holland; el supuesto anillo de compromiso fue en realidad un regalo que se dio a sí misma.

Sin duda, Zendaya y Tom Holland son una de las parejas más queridas de la industria del entretenimiento; desde que confirmaron su romance, se han visto envueltos en una serie de especulaciones.

Recordemos que recientemente Zendaya compartió una fotografía en Instagram, en la que luce su nuevo look; cortó su cabello y lo pintó de rojo, sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención en la red social.

En la mano con la que sostuvo el teléfono para tomar una selfie frente al espejo, lleva un anillo que causó mucha controversia, pues los usuarios aseguraron que se trata de una sortija de compromiso.

Zendaya y Tom Holland, alfombra roja de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Amy Sussman/AFP)

Aunado a esto, recientemente Tom Holland compartió con la revista ‘People’ que está listo para ser padre, lo que produjo gran emoción entre los fanáticos de la pareja.

“Yo amo a los niños. No puedo esperar a ser papá. Puedo esperar y lo haré, ¡pero no puedo esperar!”, declaró el actor de ‘Spider-Man: No Way Home’”.

Zendaya no está comprometida con Tom Holland

Pese a la serie de especulaciones en las que Zendaya y Tom Holland se vieron envueltos, la pareja no está comprometida.

El anillo de Bvlgari que Zendaya lleva en la imagen que causó polémica, lo adquirió en septiembre de este año y reveló que lo adquirió con el “pequeño descuento para empleados”, pues es embajadora de la marca.

Zendaya compartió también que próximamente la joya será una valiosa herencia.

“Este es mi derroche, mi regalo. Tengo un pequeño descuento flanqueado por dos diamantes bala en cada lado, para empleados … Se siente como si fuera una reliquia, como si algún día pudiera dárselo a mis nietos”, expuso la novia de Tom Holland.

La sortija está engastada en platino y oro amarillo de 18 quilates, y tiene un diamante amarillo canario de talla cojín de 8 quilates, flanqueado por dos diamantes bala en cada lado.

Aunque causaba emoción entre el público que pudiera existir un compromiso entre Zendaya y Tom Holland, en realidad se trata tan solo de un símbolo de amor propio.