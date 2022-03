Tim Allen cree que no está bien golpear a un hombre porque no te gusta su humor, tal y como pasó en los Oscar 2022 cuando Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock tras broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith.

A través de su cuenta de Twitter, el actor Tim Allen se pronunció sobre la controversia que se generó en la 94 edición de los Premios Oscar.

Al igual que varias celebridades, Tim Allen consideró que no es correcto en ninguna situación, golpear a un hombre que se encuentra dando un espectáculo de comedia.

Will Smith golpea a Chris Rock (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Tim Allen considera que no se puede golpear a un hombre porque no te gusta su humor

El pasado 27 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de los Oscar 2022. El momento más controversial de la noche fue cuando Will Smith le dio un golpe a Chris Rock.

En medio de la polémica por si podría perder su Oscar como ‘Mejor actor’ gracias a su actuación en ‘King Richard’, Will Smith se disculpó con Chris Rock por su accionar en los Oscar 2022.

Sin embargo muchas celebridades han cuestionado la reacción de Will Smith tras escuchar una broma sobre Jada Pinkett Smith. Tal fue el caso de Tim Allen quien señaló que no es correcto golpear a una persona porque no te gusta su humor.

En su cuenta de Twitter, Tim Allen señaló que no se puede aplaudir a un hombre que decide golpear a otro hombre porque no le gustan las bromas que está haciendo.

“No está bien subir al escenario y golpear a un tipo porque no te gusta el humor” Tim Allen

Tim Allen destacó que no se puede permitir en ninguna clase de escenario que pase ese tipo de situaciones, más allá si se trata de los premios Oscar 2022.

“No está bien en un Comedy Club, una sala de conciertos o como anfitrión de algún espectáculo de premios de bolas de queso” Tim Allen

En su mensaje Tim Allen puntualizó que Chris Rock es un comediante que tuvo que continuar con su espectáculo. El actor consideró que si él hubiera vivido una situación similar, hubiera corrido.

“Chris Rock es un comediante y un tipo de stand-up que continuó. Creo que hubiera corrido” Tim Allen

Tim Allen (@ofctimallen / Twitter )

Usuarios cuestionan que la broma de Chris Rock no fue adecuada

La publicación de Tim Allen se convirtió en viral, y aunque la mayoría de los usuarios consideraron que la acción de Will Smith no fue la correcta, otros usuarios cuestionaron la broma que hizo Chris Rock.

A través de varios mensajes, usuarios cuestionaron que Chris Rock haya utilizado la alopecia de Jada Pinkett Smith para hacer una broma.

Los usuarios destacaron que no se puede usar una condición médica para hacer una broma.

“Ambos cometieron violencia”, “Tampoco está bien hacer bromas sobre el estado de salud de una mujer y esperar que su esposo no la defienda”, “Y un comediante debe conocer la línea entre ser gracioso y ser cruel. Cruzó la línea”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Comentarios Tim Allen (@ofctimallen / Twitter)