Con un “me pasé de la raya y me equivoqué”, Will Smith se disculpa con Chris Rock tras haberlo golpeado, a través de una publicación en Instagram.

Luego de haber reaccionado con furia a la humillación de Jada Pinkett por parte de Chris Rock, Will Smith por fin ofreció una disculpa y dejó claro que la violencia es nociva y destructiva en todas sus formas.

“Quiero disculparme públicamente contigo, Chris Rock, me pasé de la línea y me equivoqué. Estoy avergonzado y y mis acciones no forman parte del hombre en el que me quiero convertir”, escribió Will Smith.

Ahora, usuarios de redes sociales también esperan una disculpa de Chris Rock por haberse mofado del físico y la condición médica de Jada Pinkett.

Will Smith se disculpa con Chris Rock (Instagram)

