Zoë Kravitz lanza polémico comentario sobre Will Smith por golpear a Chris Rock en los Oscar 2022

La actriz Zoë Kravitz crítica a Will Smith por golpear a Chris Rock en los Oscar 2022 con polémico comentario.

En la controversia sobre el actor Will Smith quien agredió físicamente a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar 2022 , aún hay quienes tienen mucho que decir al respecto.

Por lo que ahora la actriz de ‘The Batman’, Zoë Kravitz es quien se pronuncia sobre lo sucedido y lanza un polémico comentario sobre el incidente.

Esto luego de que la actriz Zoë Kravitz publicará dos fotografías en su cuenta de Instagram acompañadas de un mensaje que está causando revuelo.

Will Smith golpea a Chris Rock (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Zoë Kravitz crítica a Will Smith y la violencia que ejerció en el escenario de los Oscar 2022

Al parecer a la actriz Zoë Kravitz no le gustó para nada la violencia que ejerció Will Smith en el escenario de los Oscar 2022.

Luego de que en una primera publicación en su Instagram, Zoë Kravitz compartiera una fotografía con el vestido rosa de Saint Laurent con el cual acudió a la ceremonia de entrega de los premios de La Academia.

En donde la actriz, escribió un comentario que nadie esperaba venir, haciendo alusión al altercado, pero en sin mencionar directamente ni a Will Smith, ni a Chris Rock.

“Aquí hay una foto de mi vestido en la entrega de premios donde aparentemente estamos atacando a la gente en el escenario ahora”. Zoë Kravitz

Publicación de Zoë Kravitz que rápidamente causó revuelo, por la manera tan sutil pero precisa de criticar este momento que ha dado mucho de qué hablar.

Aunque esto no quedó ahí, para dejar aún más claro su mensaje, Zoë Kravitz compartió otra publicación con un mensaje similar.

En donde ahora a la actriz se le veía con el vestido blanco de la misma casa de modas, pero con el cual acudió a la after-party de los Oscar 2022 de Vanity Fair.

“Y aquí hay una foto de mi vestido en la fiesta después de la entrega de premios, donde estamos aparentemente gritando blasfemias y agrediendo a la gente en el escenario ahora”. Zoë Kravitz

Tras estos comentarios, Zoë Kravitz esta en boca de todos, debido a que la actriz se ha ganado desde mensajes positivos y hasta negativos de quienes la quieran cancelar.

Zoë Kravitz crítica a Will Smith y la quieren cancelar

Luego de los polémicos comentarios de Zoë Kravitz en donde critica la violencia de Will Smith sobre Chris Rock en los Oscar 2022, ahora los internautas se lanza en contra de la actriz y hasta la quieren cancelar.

Pese a que muchos han sido lo que han hablado sobre Will Smith golpeando a Chris Rock en los Oscar 2022, al parecer las críticas de Zoë Kravitz sobre este hecho están siendo rechazadas.

Luego de que en redes sociales se le quiera cancelar a Zoë Kravitz, solo por emitir su opinión de una manera tan sutil pero directa.

Aunque también hay quienes la han defendido y apoyado a la actriz, asegurando que solo es una critica más que se hace al respecto.

Mientras que otros comentarios han revivido la vez en que Zoë Kravitz dijo haber coqueteado con Jaden Smith, hijo de Will Smith, en el set de ‘After Earth’, cuando ella tenía 24 años y él 14.

Y ante esto, muchos salieron que esto paso pero la actriz se disculpo debido a que no sabía la edad en ese entonces de Jaden Smith.

Pese a esto Zoë Kravitz no ha dicho más la respecto, ni tampoco Will Smith ha dado una respuesa a la actriz ante sus fuertes críticas que han casuado revuelo, pero en donde no hay sido las unicas que ha tenido el actor.