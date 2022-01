Duras críticas ha recibido Daniel Bisogno por acudir enfermo a ‘Ventaneando’, programa que conduce junto a Pati Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda.

Ante la cuarta ola de contagios de Covid-19 impulsada por la variante ómicron, usuarios de redes sociales calificaron de irresponsable a Daniel Bisogno por exponer a sus compañeros.

Ello, porque Daniel Bisogno condujo ‘Ventaneando’ con una notoria ronquera, síntoma que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo antes de confirmar que otra vez tiene Covid-19 .

Temiendo que ocurra lo mismo con Daniel Bisogno, los internautas se han lanzado contra el también actor, quien aseguró que se hará una prueba de Covid-19.

El 13 de enero, Daniel Bisogno acudió a conducir ‘Ventaneando’ como de costumbre. En el marco de la pandemia, hubo algo que rápidamente llamó la atención de los televidentes.

Mientras presentaba sus notas, Daniel Bisogno se dejó escuchar con una notoria ronquera, lo que causó preocupación entre el público, que usó las redes sociales para manifestarse:

“Si Daniel Bisogno tiene ronquera, que fregadas pinches madres hace ahí sentándote!! Que pinche inconsciente!!! Ya no te puedes dar el lujo al primer síntoma de decir que no es covid, vas y te haces en chinga una prueba hasta que no salga negativo! Neta que mal de ese programucho!”

