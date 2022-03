Tía de Belinda asegura que la cantante fue obligada a trabajar desde pequeña (VIDEO)

La tía de Belinda, aseguró que la cantante fue obligada a trabajar desde que era pequeña, según le reveló “llorando”, la también actriz.

Desde la reciente ruptura entre Belinda y Christian Nodal, la intérprete ha estado en el ojo del huracán y se han revivido algunas polémicas en torno a ella.

Fue esta semana, en entrevista para el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’, donde Rocío Peregrín, tía de Belinda, hizo las declaraciones.

Tras confirmar el romance que supuestamente existió entre Belinda y su primo, la tía de la actriz reapareció para compartir una anécdota.

Belinda (@belindapop / Twitter)

“Se puso a llorar cuando me contó y ahí sí me dio pena esta niña porque me dijo que ella trabajaba mucho desde muy pequeña”, comentó.

“Cuando mi hermano vio el potencial de esta niña, dejó de ser padre y se convirtió en manager”, agregó la tía de Belinda.

La hermana del padre de Belinda, reiteró que la famosa se “lo dijo llorando”.

Tía de Belinda revela supuesta extorsión por parte del papá de la cantante

La tía de Belinda aseguró que el padre de la actriz Ignacio Peregrín, extorsionó a su propio padre.

“Extorsionando a mi padre que era un hombre ya mayor”, dijo Rocío Peregrín.

Belinda (@belindapop / Instagram)

Incluso, la tía de Belinda declaró que su papá temía del padre y manager de la cantante.

Finalmente, cometió fraude, logrando obtener la mayor parte de los bienes del abuelo de Belinda.

“Yo creo que le tenía hasta miedo y le hicieron firmar dejándoles a ellos un 60 por ciento de las acciones”, señaló.

“Mientras todos estábamos llorando, todos destrozados, ellos van por su cuenta al banco donde mi papá tenía su dinero”, agregó para concluir.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, sus declaraciones causaron revuelo en redes sociales.

Entre los comentarios de la entrevista publicada en Instagram, algunos apoyaron a Belinda y afirmaron que “es normal” que haya conflictos de familia.

Pese a ello, algunos otros criticaron la situación.

“Méndiga”, “Problemas familiares como todo el mundo; a parte como que hay que ver qué dirá el papá de…”, fueron solo algunos de los comentarios.