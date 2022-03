Cristy, la mamá de Christian Nodal, habría sido quien ordenó la auditoría que encontró supuestas facturas falsas del equipo de Belinda.

La mamá de Christian Nodal habría ordenado esta inspección de contabilidad al percatarse de que su hijo estaba desembolsando millones en Belinda.

Los resultados de la auditoría, según Gustavo Adolfo Infante, habrían provocado la ruptura del compromiso matrimonial entre Belinda y Cristian Nodal.

¿Christian Nodal le dedicó “Ya no somos ni seremos” a Belinda? Esto sabemos

Según las versiones difundidas por el periodista Gustavo Adolfo Infante, a Christian Nodal no le importó gastar una fortuna con tal de enamorar a Belinda.

Quien sí habría puesto atención en los números rojos que ya marcaban las cuentas de Christian Nodal fue su mamá, y decidió hacer algo al respecto:

“Nodal empezó a pagar y a pagar y a pagar y a pagar y cuando la mamá de Nodal se dio cuenta fue cuando dijo, ‘oh, oh, así no son las cosas y mi hijo no va a estar pagando todo de esto y hablaron con él, le dieron una auditoría a Nodal de los gatos”

Gustavo Adolfo Infante, periodista