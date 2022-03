Christian Nodal confiesa que le han pagado mal en el amor, pero se vengó; “¿fue Belinda?”, se preguntan los fans.

Las indirectas entre Christian Nodal y Belinda siguen a la orden del día. Ahora, trasciende el momento en el que le cantó al desamor.

Aunque Christian Nodal no pronunció el nombre de Belinda, el público supuso que estaba hablando de la famosa.

Christian Nodal continúa con su gira de conciertos de ‘Forajido’, pero aún no puede alejarse de la polémica sobre Belinda.

En redes sociales se hizo viral un video de Christian Nodal en medio del escenario, haciendo fuertes declaraciones sobre alguna exnovia.

La periodista Angélica Palacios Real, difundió la grabación a través de su canal en YouTube.

Tal como se escucha en la grabación, Christian Nodal lanzó una indirecta hacia un amor que le pagó mal .

De inmediato, los fans pensaron que estaba hablando de Belinda debido a la reciente ruptura.

“¿A alguien de ustedes le han pagado mal en el amor? A mi también”, dijo el cantante.

Entre gritos del público, Christian Nodal continuó presumiendo su venganza a ese “amor”.

“¿Ustedes ya saben lo feo que es eso, no? Les cuento que me vengué, y me vengué bien.”

Christian Nodal