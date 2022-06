Thalía deja ver que su pierna está llena de moretones y alerta a sus fans con sus más recientes fotografías.

Vía Instagram, Thalía compartió con su público parte de su día a día en el proceso de un nuevo proyecto .

Sin duda, lo que más llamó la atención de los seguidores, fue la piel lastimada que Thalía mostró con orgullo.

Thalía aclara por qué tiene moretones: “soy muy delicadash”

Thalía encendió las alarmas entre sus seguidores, luego de compartir un video en el que su pierna aparece con varios moretones.

La famosa se dejó ver muy sonriente y arreglada, mientras toma un descanso en su camerino.

No obstante la buena actitud que refleja Thalía, la piel lastimada captó la atención de sus fans.

“¿Estás bien, hermosa?”; ¿Y eso?”, preguntaron los seguidores.

Thalía muestra moretones en su pierna (@thalia / Instagram)

Para tranquilidad de todos, Thalía aclaró que se encuentra muy bien de salud .

En realidad, los moretones y golpes en la pierna son estragos del nuevo proyecto que prepara.

“Tercer día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever! Let’s go, keep filming!” Thalía

Thalía muestra sus heridas (@thalia / Instagram)

Más tarde, Thalía continuó su explicación a través de Instagram Stories.

Ahí, la cantante y actriz compartió que se encuentra grabando el video de una nueva canción.

“Así me dejaron las coreografías de mi nuevo proyecto (…) está intenso lo que les tengo preparado.” Thalía

Thalía muestra sus heridas (@thalia / Instagram)

Thalía detalló que, durante las grabaciones, sufre varios tropiezos y accidentes que le han dejado moretones y raspones.

“(...) de pronto me pego en una mesa, me subo en otra, me siento en escaleras, me cargan los bailarines, voy corriendo y como que me tropiezo”, confesó.

Además, dice, siempre ha tenido piel frágil y es “delicadash”.

“Es que siempre he sido de piel frágil y cualquier cosa me saca morados. Soy muy delicadash.” Thalía

Thalía se relaja en su tina para olvidar los moretones

Thalía ha tenido días muy ajetreados -y golpeados- por agenda de trabajo, por lo que no dudó en darse un merecido descanso .

Después de exhibir los moretones que tiene en el cuerpo, Thalía presumió su método de relajación para aliviar el dolor muscular.

Thalía dándose un baño (@thalia / Instagram)

En video, Thalía aparece en una tina mientras usa “sales desintoxicantes” para continuar su día.

Y es que, según ha adelantado la famosa, su nuevo proyecto dejará a los fans con la boca abierta.

“Un proyecto tan querido y apasionado”, describe como pista.