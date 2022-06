La cantante mexicana Thalía despidió con un emotivo mensaje a su abuelita Eva Mange, quien murió el 24 de junio, a los 104 años de edad.

Doña Eva Mange llevaba ya varios años enfrentando problemas de salud, algunos propios de su avanzada edad y otros por negligencias médicas, según denunció en su momento la actriz Laura Zapata.

Esta última fue la nieta preferida de doña Eva Mange, pues luego que su hija Yolanda Miranda se casara con el padre de Thalía, la señora se hizo cargo de Laura Zapata, convirtiéndose en su madre, según palabras de la propia actriz.

Otra nieta con la que doña Eva Mange tuvo una cercana relación fue Thalía, quien a pesar de vivir en Estados Unidos, siempre estuvo en constante comunicación con su abuelita y ayudaba con sus gastos.

Ante la muerte de doña Eva Mange, Thalía compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales, acompañado de un video que incluyó algunas fotos de su abuelita y videollamadas que sostuvieron a lo largo de los años.

En el texto, Thalía destacó la fortaleza que doña Eva Mange mostró durante toda su vida y el sentido del humor que siempre la caracterizó:

En otra parte de su mensaje, Thalía reveló que tuvo un sueño en el que su mamá Yolanda Miranda, quien murió en mayo de 2019, le decía que ya estaba esperando a su doña Eva Mange.

Ante ello, Thalía le pidió descansar en paz a su abuelita y volar libre, lejos del dolor que tuvo que soportar los últimos años por la edad:

“Vuela libre a los brazos de nuestro Padre Bendito. ¡Tú hija estará esperándote también! (Me lo contó ayer en la madrugada entre sueños).Ya estás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ¡ahora solo ERES! Dios nuestro Padre te tenga en sus brazos Evita nuestra. Acá celebraremos tu maravillosa vida mi hermosa abuela, y siempre estarás cerquita de nuestro 🤍Te amo abuelita 🙏🏼🕊Te amo mucho, mucho, mucho”

Thalía