A tres meses de la muerte de Nicandro Díaz, su ex pareja Mariana Robles revela todo lo que sabe del testamento.

El pasado 18 de marzo murió el productor Nicandro Díaz a los 60 años de edad tras sufrir un accidente en Cozumel.

Mariana Robles -de 47 años de edad- fue duramente criticada tras la muerte del productor, incluso se le señaló de sospechosa.

Tras varios meses de la muerte de Nicandro Díaz, Mariana Robles hizo su primera aparición pública y fue cuestionada sobre el testamento del productor.

Mariana Robles expresó que no sabía nada de la herencia de Nicandro Díaz, pues este proceso estaba en manos de sus hijos.

“La verdad de eso no sé nada, ahorita eso está en manos de su hijo y de sus hijos, ahí sí no se nada de eso”

La actriz desconoce si está incluida en el testamento de Nicandro Díaz y si es verdad que sus hijos “saquearon” su casa.

“Yo de eso prefiero no hablar porque no me quiero meter en controversias, no vale la pena (…) nosotros no hablábamos de dinero, la verdad éramos un apareja padrísima”

Mariana Robles