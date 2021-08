Teo González le pidió a Jorge Falcón que no se retire de los escenarios

A finales del mes de julio Jorge Falcón, mejor conocido como ‘Jo Jo Jorge Falcón’, sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de los escenarios después de 50 años de trayectoria.

La noticia impactó a sus seguidores y colegas, tal es el caso del comediante Teo González quien reveló que le había pedido a Jorge Falcón que no se retire.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Teo González habló sobre el retiro de su compañero y aseguró que todavía habrá Jorge Falcón para rato.

Teo González recordó que lleva cinco años de gira con Jorge Falcón y ha sido fenomenal ya que han tenido un buen recibimiento en donde se han presentado.

Sobre el retiro de Jorge Falcón, Teo González señaló que aún faltan dos años para poder disfrutar del comediante, pues señaló que será hasta que cumpla los 50 años de trayectoria.

Teo González destacó que aunque respeta la decisión de Jorge Falcón, él le habría pedido que no se retirará de los escenarios.

“Le dije que no se retirará, le digo que hay Jorge para rato, pero es su decisión”

En el video Teo González puntualizó que Jorge Falcón es uno de los clásicos de la comedia en México.

Durante su plática con el programa ‘De Primera Mano’ Teo González también habló sobre cómo ha superado la pandemia luego de que se suspendieron los espectáculos.

Teo González reveló que afortunadamente siempre ha sido una persona precavida que ahorró gran parte de su vida y eso le ha ayudado en estos momentos.

“He sido muy precavido, durante 20 años nos la pasamos ahorrando mi esposa y yo, porque nosotros, el gremio artístico, no tenemos ninguna pensión, ninguna jubilación. Tenemos que pensar en auto pensionarnos”

En el video Teo González reveló que la cultura del ahorro la aprendió desde que se encontraba en el futbol.

“El futbol, cuando era profesional, me dio esa pauta: es una carreta cortita y tienes que pensar en buscar un respaldo económico para que, cuando dejes de generar, tener eso”

Teo González puntualizó que esta pandemia la llevó sin lujos, pero conociendo que tenía para pagar lo indispensable.

“Teníamos la preparación para llevar sin broncas esta pandemia: no hemos dado lujos, no hemos viajado, pero lo primordial en casa no ha faltado”

Teo González