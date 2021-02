Tras anunciar la presencia por todo lo alto, Jorge Falcón decidió irse del programa Hoy al enterarse que tendría que compartir el camerino.

El pasado miércoles 10 de febrero el programa Hoy anunció por todo lo alto la presencia del comediante Jorge Falcón, mejor conocido como “Jo Jo Jorge”. El famoso estaría en toda la emisión del matutino participando en sus diferentes secciones.

Sin embargo se reveló que el comediante se habría enojado con la producción y había tomado la decisión de abandonar el programa antes de lo previsto.

Jorge Falcón se niega a compartir camerino en el programa Hoy

A través de su columna para ‘El Heraldo de México’, Alex Kaffie reveló que a Jorge Falcón le molestó el trato que le dio la producción del programa Hoy, por lo que abandonó el foro muy molesto.

El periodista destacó que el enojo fue provocado porque el comediante no recibió un camerino para él solo y lo tenía que compartir con los invitados del matutino.

“Tanto le molestó que le dieran un camerino con letrina comunitaria ¡que se fue del programa! Sí, Jo Jo Jorge Falcón se largó de 'Hoy' (programa al que estuvo invitado el miércoles) por la simple y sencilla razón de que no le dieron un camerino para él solo” Alex Kaffie

Según lo publicado por Alex Kaffie, Jorge Falcón tendría que quedarse durante la mayoría del programa participando en varias de su secciones y juegos, pero no fue así y terminó abandonando la emisión.

“El comediante debía participar en varias secciones del matutino de Las Estrellas, sin embargo cuando el staff le hizo saber que compartiría el camerino con otros invitados ¡enfureció y se fue! Por eso únicamente participó tantito (en un juego) en el programa ¡y en el resto ya no!” Alex Kaffie

Jorge Falcón ha asistido a diversos medios pues este viernes se estrena su canal de Youtube a las 21:00. En sus videos hablará sobre su trayectoria artística, anécdotas y sus chistes.