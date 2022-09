El actor Tenoch Huerta y su aparición como Namor en Black Panther 2, no dejó a todos contentos. Ahora se informa que un dibujante de Marvel lo habría criticado por su cuerpo.

Los señalamientos en cuestión para el casting de Black Panther 2 vinieron por parte del historietista brasileño Deodato Taumaturgo Borges Filho, quien en el mundo el cómic es conocido por el seudónimo Mike Deodato Jr.

Deodato Jr. es conocido por participar en la ilustración de varios entregas de cómics para Marvel y DC entre las que destacan:

Infinity Wars (2019)

Wolverine: Old Man Logan (2018)

Wonder Woman (2016)

Avengers (2020, 2019, 2017, entre otros)

Amazing Spider-Man (2004)

Mike Deodato Jr., dibujante de Marvel (@mikedeodato / Twitter)

Ahora bien, fue a través de sus redes sociales que Mike Deodato Jr. publicó una foto en el que cuestionaba, en tono de “broma”, el físico de Tenoch Huerta comparándolo con el suyo.

“Puedes decirle a alguien que echó a perder las cosas cuando el personaje de una película se ve en peor forma que el artista de 60 años que lo dibujó”.

Mike Deodato Jr., dibujante de Marvel, critica a Tenoch Huerta por su cuerpo (@mikedeodato / Instagram)

Señaló el dibujante de Marvel, quien fue blanco de críticas por su ataque al cuerpo de Tenoch Huerta que será Namor en ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Por su puesto los internautas que leyeron la publicación de Deodato Jr., lo acusaron de discriminación y racismo.

Con esto, el casting de Tenoch Huerta sigue mostrando que no ha dejado satisfecho a muchos, desde su anuncio como parte de Black Panther 2, el actor mexicano ha causado controversia.

La crítica abierta que Tenoch Huerta hace al racismo en la industria del cine causa recelo en sus detractores que lo atacan en redes sociales.

Tenoch Huerta en la San Diego Comic-Con 2022 (Christy Radecic/Invision/AP / Christy Radecic/Invision/AP)

Dibujante de Marvel critica cuerpo de Tenoch Huerta en Black Panther 2; termina pidiendo disculpas por su broma

Después de ser objeto de críticas por su “broma” hacia Tenoch Huerta en Black Panther 2, Mike Deodato Jr. pidió disculpas en Twitter por todo lo sucedido.

“Recientemente hice una broma sobre la apariencia de un personaje de cómic llevado a la pantalla que se salió de control a causa de los haters de internet.”

“Déjenme aclararlo: Me estaba burlando del personaje del cómic, no del actor. Pudo haber sido un CGI, una marioneta o un robot, yo estaba señalando a un personaje ficticio de una película no a la persona de la vida real”.

Expresó el dibujante de Marvel, quien además calificó de “tonto” que se le llame racista y expresó sus mejores deseos al trabajo actoral que se hará en Black Panther 2.

“No fue mi intención herir los sentimientos de nadie, especialmente los del actor en cuestión, quien, estoy seguro, hará un gran trabajo con el personaje”, comentó.