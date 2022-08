Los actores estadounidenses Dylan y Colen Sprouse, protagonistas de la serie de Disney, ‘Zack y Cody: Gemelos en acción’, están cumpliendo 30 años este 4 de agosto.

Si creciste a finales de los noventa o principios de la década de los dos mil, debes estar familiarizado con los programas ‘Zack y Cody: Gemelos en acción’ y ‘Zack y Cody: Gemelos a bordo’, secuela de esta primera.

Aunque parece que ha pasado muy poco tiempo después de que la entrañable serie se hiciera popular, en realidad han pasado 17 años desde que se estrenó la primera temporada.

Recordemos que Dylan y Colen Sprouse, daban vida a ‘Zack’ y a ‘Cody Martin’ respectivamente; un par de gemelos, que solían hacer travesuras en el hotel del padre de ‘London Tipton’, papel interpretado por la actriz estadounidense Brenda Song de 34 años.

En el programa de Disney, también pudimos ver a grandes personalidades como:

Colen Sprouse, exestrella de Disney, se reportó a través de sus redes sociales para compartir con sus fans, la noticia de que él y su hermano Dylan, pasaron al ‘tercer piso’.

Fue en su cuenta oficial de Instagram, donde Colen Sprouse se pronunció al respecto y aprovechó para pedir a sus seguidores, que feliciten a su hermano gemelo, quien nació algunos minutos antes que él.

Posteriormente, el actor expresó su emoción por comenzar una nueva etapa en su vida y se reconoció a sí mismo, que ha logrado cumplir las metas que se ha propuesto en los últimos años.

“Me siento muy privilegiado de entrar en esta nueva fase de mi vida con todos mis patos finalmente en fila. Lo más feliz que he sido en mucho tiempo. Me alegra decir que he superado las actividades comerciales de mis 20 años para construir una plataforma sólida y estable”.

Colen Sprouse