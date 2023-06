Taylor Swift confirmó su visita a México con tres fechas en el Foro Sol, y aunque ha emocionado a sus fans, muchos continúan con la polémica sobre su supuesto novio, Matty Healy.

Las últimas semanas el nombre de Taylor Swift -33 años- ha estado entre las tendencias, no solamente por su gira de conciertos The Eras Tour, sino por su supuesto nuevo novio Matty Healy -34 años-.

Y es que tras terminar su relación de 6 años con el actor británico Joe Alwyn -32 años-, muchos fans de Taylor Swift no aceptan que esté saliendo con el también cantante Matty Healy.

¿La razón? Los fans de Taylor Swift aseguran que Matty Healy, líder y cantante de la banda de rock británica The 1975 , es bastante problemático.

¿Cuál es la polémica con Matty Healy, supuesto novio de Taylor Swift?

Pese a los anuncios de su gira por México y Latinoamérica con The Eras Tour, algunos fans de Taylor Swift siguen en desacuerdo con la supuesta relación que mantendría con el cantante inglés, Matty Healy.

Y es que Matty Healy ha sido acusado de ser antisemita y racista, especialmente luego de que en febrero pasado participara en un podcast llamado Friedland Showpodcast.

En él, los anfitriones del programa se burlaron del aspecto físico de la rapera Ice Spice -con quien Taylor Swift acaba de sacar una colaboración-, y si bien Matty Healy no dijo nada al respecto, participó en las burlas activamente.

Matty Healy fue acusado de tener actitudes machistas y despectivas hacia las mujeres durante este podcast al asegurar que “se cogería” a su hermana porque “está buenísima”.

Además de burlarse del periodo de las mujeres y asegurar que la luna es quien las controla; lo cual provocó que usuarios y fans tacharan a Matty Healy de una conducta vergonzosa y asquerosa.

Posteriormente, Matty Healy se pronunció al respecto y pidió disculpas públicas a Ice Spice -de 23 años- durante un concierto de The 1975 en Nueva Zelanda.

“Ice Spice, lo siento. No es porque me moleste que mi broma haya sido malinterpretada. Es porque no quiero que Ice Spice piense que soy un idiota. Te quiero Ice Spice. Lo siento mucho.” Matty Healy

Matty Healy, supuesto novio de Taylor Swift, también fue señalado de antisemita

La emoción por la gira de conciertos de Taylor Swift en México no ha hecho que sus fans se olviden de su supuesta relación con Matty Healy, quien en varias ocasiones fue tachado de problemático.

Y es que no solo se le acusó de racismo, sino también a Matty Healy lo acusaron de ser antisemita luego de que hiciera un saludo nazi arriba de un escenario.

No obstante, los fans de The 1975 han defendido a Matty Healy asegurando que lo que hace es un performance y lo que muestra en el escenario no es como en realidad es.

Asimismo, muchos de los fans de Taylor Swift también se han pronunciado a su favor, pues piden a quienes critican a la cantante y a Matty Healy dejar vivir su vida.

Cabe mencionar que durante las últimas semanas, periódicos como The Sun han revelado que tanto Taylor Swift como su supuesto novio Matty Healy están “ locamente enamorados” , e incluso piensan irse a vivir juntos.

Taylor Swift y Matty Healy se conocen desde hace más de 10 años

Taylor Swift y Matty Healy llevan casi 10 años conociéndose, desde el 2014 cuando la cantante asistió a un concierto en Los Ángeles de The 1975.

Desde entonces hubo rumores de un breve romance pero que simplemente no se dio; luego Taylor Swift conoció a Joe Alwyn, por lo que su historia con Matty Healy habría terminado.

Se sabe que durante la creación de Midnights , el último disco de Taylor Swift, Matty Healy colaboró pero sus canciones no llegaron a la edición final.

En enero del 2023, Taylor Swift fue la invitada sorpresa en un concierto de The 1975 en Londres, en donde cantó por primera vez al público su sencillo Anti-Hero.

En abril pasado se dio el anuncio de la ruptura entre Joe Alwyn y Taylor Swift; posteriormente saldrían los rumores sobre un romance con Matty Healy.

No obstante, se asegura que la ruptura entre Alwyn y Taylor Swift se habría dado durante los últimos meses del 2022.

Hace unas semanas Taylor Swift lanzó de manera inédita una canción que solo estaría disponible en formato físico -la cual obviamente se filtró en Internet- titulada ‘You’re Losing Me’.

En esta canción, Taylor Swift explicaría que su ruptura con Joe Alwyn habría sido porque el actor no quiso casarse con ella e incluso sugiere que la habría rechazado.

Ahora con los rumores de una relación con Matty Healy, Taylor Swift dio un aviso durante su concierto el pasado 20 de mayo en Foxborough, Massachusetts: