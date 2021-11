Tania Ruiz presume cuerpazo con total look en negro

Vía Instagram, Tania Ruiz, la novia de Enrique Peña Nieto, ex Presidente de México, presume cuerpazo con total look en negro; una lluvia de halagos cae sobre ella.

Miles se están quedando boquiabiertos al ver a Tania Ruiz luciendo un pegado pantalón negro de corte acampanado a juego de un entallado suéter del mismo color con estampado dorado.

Piezas de la firma de Louis Vuitton que realzan la delgada figura la novia de Peña Nieto y modelo nacida en San Luis Potosí, quien como ya es costumbre, aprovecha la atención para compartir una de sus tantas reflexiones:

“Ver u observar. El que ve solo dirige la vista y el que observa piensa y siempre se detiene. La vida siempre nos observa y que mejor que darle un buen espectáculo y una buena visión. Toda la vida tiene diferentes perspectivas y es el enfoque que tú le des.” Tania Ruiz

Tania Ruiz (@taniaruize / Instagram)

Una lluvia de piropos cae sobre Tania Ruiz

Rápidamente una lluvia de piropos cayó sobre Tania Ruiz, de 34 años de edad. Sus fans no tardaron en reconocer su belleza:

“El ex Presidente se raya contigo”, “Divina como siempre”, “Súper bellísima”, “La más hermosa mi Tania”, “Te ves tan espectacular”, Súper elegante y distinguida”, “Eres una Diosa”,

“La combinación perfecta entre glamour y grandes pensamientos”, “Hermosa como siempre por dentro y por fuera”, se lee entre los comentarios de la publicación que supera los 13 mil Me Gusta.

Tania Ruiz pide que dejen de juzgarla

Pese a que la modelo intenta mantener su privada lejos de cámaras, la atención alrededor de su noviazgo con Enrique Peña Nieto, no cesa, por lo que Tania Ruiz pide que dejen de juzgarla.

Esto porque hace unos días, Tania Ruiz y Peña Nieto fueron captados en Roma, donde una mujer le gritó “ratero” al ex Presidente de México.

Hecho que quedó grabado en video, material que se extendió como la pólvora en redes sociales.

Aquí está el primer video. Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabia cómo esconderse… solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México y que es un ratero. #EnriquePeñaNieto @gabyserrar pic.twitter.com/Uyd3rM9wKZ — Karen Y. TV3 (@karenytv3) October 24, 2021

Al respecto, Tania Ruiz no se quedó callada y es que detractores del ex político también la atacaron por el simple hecho de ser su pareja desde hace un par de años.

“Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de donde vengo”, escribió la modelo en sus historias de Instagram.

Donde pidió que dejen de juzgarla ya que pueden verla sonreír, pero desconocen todo lo ha sufrido. “Saber mi nombre no implica conocerme”, advirtió.

Historia de Tania Ruiz (@taniaruize / Instagram)

Cabe recordar que Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto iniciaron una relación a poco de que el ex Presidente de México anunciara su separación de Angélica Rivera, con quien estuvo casado durante 9 años.