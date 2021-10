Tania Ruiz, empresaria y modelo, compartió una fotografía en Instagram en la que asegura que solo vive “para ser feliz”, luego de ser captada con Enrique Peña Nieto en Roma, en el que su novio fue señalado de ratero.

Peña Nieto es captado con Tania Ruiz; le gritan en video

Una usuaria identificada como “@karenytv3″, compartió un clip de Peña Nieto acompañado de Tania Ruiz, esperando un taxi en el hotel de la Ville.

Cuando Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz salieron del hotel y abordaron el taxi, una mujer le comenzó a gritar.

“El ratero ya se va (…) para ser presidente que poco, en un taxi, cada quien tiene lo que se merece y va ir a la cárcel, va a pagar todo”, afirmó a gritos la mujer.

¿Tania Ruiz responde a ataques hacia Peña Nieto?

A través de su cuenta en Instagram, la modelo publicó una serie de pensamientos, que podrían estar ligados con el ataque a su pareja.

“Sabes mi nombre, pero no mi historia, has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado, sabes en donde estoy, pero no de dónde vengo”, publicó en una historia de su cuenta en Instagram.

Historia de Tania Ruiz (@taniaruize / Instagram)

“Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido, deja de juzgarme, saber mi nombre no implica conocerme”, añadió.

En otra de sus “stories”, escribió, “Te deseo que encuentres a alguien que hable tu mismo lenguaje, así no desgastaras tu vida intentando siempre estar traduciendo tu espíritu”.

“Gracias, te deseo lo mismo, siempre para bien”, concluyó.

Tania Ruiz responde con foto en Instagram:”Yo vine a esta vida a ser feliz”

Por otro lado, Tania Ruiz compartió una fotografía en Instagram y agregó a la descripción, “Si tienes a Dios ¿Quién te falta? Si no tienes a Dios ¿Qué tienes?”.

“La felicidad es el objetivo de todos. La vida es cada instante, cada momento. A quien me desee el mal yo le deseo el bien, porque cada quien ofrece lo tiene”, expuso

“Yo vine a esta vida a ser feliz y no a complacer a nadie más”, aseguró al pie de la imagen.

“Pero sí poder hacer lo mejor por alguien. Sabemos lo que somos y tú eres una gran persona y solo enfócate en ver lo positivo. Si no puedes ser feliz con pocas cosas, menos con muchas cosas”, continuó.

“Quiere lo que tienes. Naciste para ser feliz no perfecto. Naciste para ser real. Ese es tu valor. Puedes pensar en el qué dirán, pero puedes pensar en ti primero y créeme serás más feliz”, externó.

“Vive tu vida y no la que otros quieran que vivas. Nadie puede dar lo que no tiene, ni predicar lo que no vive”, externó para concluir.

Tania Ruiz "storie" (@taniaruize / Instagram)

Fans envían comentarios de apoyo a Tania Ruiz

Luego de los polémicos pensamientos, tras lo ocurrido con Enrique Peña Nieto, los seguidores de la modelo no tardaron en expresar su apoyo entre comentarios en Instagram.

“Tú y tu pareja arriba y adelante, éxito y bendiciones infinitas”, “Sigue adelante como hasta ahora”, “Hay que dejar todo en manos de Dios y ser felices siempre”, escribieron a Tania Ruiz algunos internautas.