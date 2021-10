Tania Ruiz, tras ser captada con Peña Nieto en Roma, pide no ser juzgada

Peña Nieto y su novia Tania Ruiz, están nuevamente bajo el escrutinio público, tras su reaparición en un lujoso hotel La Ville, en Roma, Italia.

El expresidente Peña Nieto reapareció a lado de su novia, la modelo Tania Ruíz, con quien tiene una relación sentimental desde hace tres años.

Fue a principios de 2019, cuando la pareja fue captada en un viaje en Madrid, España.

No es la primera vez que la pareja Peña Nieto y Tania Ruiz es captada en el extranjero, dónde se puede ver la vida de lujos que viven juntos.

Después de la reaparición de Peña Nieto, en la que fue captado por una usuaria de Twitter quien al reconocerlo de gritó “ratero”, el ex presidente trató de ocultarse detrás de su novia Tania Ruíz para que no fuera reconocido.

A lo que la modelo, accedió y trataba de cubrir la identidad del presidente de las demás personas que se encontraban en el lugar. Incluso tomaron un taxi juntos y ella seguía cubriéndolo.

En la cuenta oficial de la modelo, Tania Ruíz, @taniaruize no oculta su relación con Peña Nieto, porque sube fotografías con él.

Hasta en una de sus publicaciones aprovechó para felicitar al ex presidente por su cumpleaños con una fotografía en la que parecen muy abrazados. Pero los comentarios de las personas en contra de Peña Nieto no se hicieron esperar.

Tras ser captada a lado de su pareja, Peña Nieto, tanto a ella como a él les han llovido duras críticas, en las que no parar los comentarios sobre que se han robado dinero del erario público de México y que viven a costa de él.

La pareja no se ha pronunciado públicamente sobre su aparición como tal, pero fue Tania Ruíz, quien a través de una de sus historias de Instagram, publicó una imagen que dice lo siguiente:

“Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido, deja de juzgarme, saber mi nombre no implica conocerme”

Historia de Instagram de Tania Ruíz